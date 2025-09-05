¤Ï¤·¥á¥í¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿·¶Ê¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×¤¬·èÄê
¤Ï¤·¥á¥í¤¬¡¢TOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤Æ10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿·¶Ê¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï9·î26Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¡¢12·î3Æü¤Ë³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ù¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¨¥¤¥¸¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡¢È¯¹ÔÉô¿ô40ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÆ±ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ±µéÀ¸¤ÎÂÀÅÄ·¯¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¦ÂÀÅÄ¤¯¤ó¤Î¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÉÕ¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇðÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂÀÅÄ¤¯¤ó¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¤Ï¤·¥á¥í¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¤Ï¤·¥á¥í ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö´é¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ¤¯¤ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤·¥á¥í¤Ç¤¹¡ª º£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØÉ´ÌÌÁê¡Ù¤Ï¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂÀÅÄ¤¯¤ó¤Î¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤ÏÂ©·Ñ¤®¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤âºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´îÅÜ°¥³Ú¤Î¤¤é¤á¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ9·î26Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÇÛ¿®ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë³Ú¶Ê¤ò»öÁ°ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤·¥á¥íÄ¾É®¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ï12·î3Æü¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤È´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢ÆÃÅµ¾ðÊóÅù¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×
ºî»ìºî¶Ê¡§¤Ï¤·¥á¥í
ÊÔ¶Ê¡§⌘¥Ï¥¤¥Î¥ß
¢¡2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®
https://Hashimero.lnk.to/Hyakumenso_paps
¡û¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×ÇÛ¿®»öÁ°ÅÐÏ¿¡ÊPre-add/ Pre-save¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Apple MusicŽ¥Spotify¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×Pre-add/ Pre-save ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Pre-add / Pre-save¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¹Ô¤¤¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ú¤Ï¤·¥á¥íÄ¾É®¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¡Á2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬
¡¦±þÊçÊýË¡
¡Spotify¤Þ¤¿¤ÏApple Music¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢Pre-add / Pre-save¤ò¥¿¥Ã¥×
¢Spotify¤ÎÊý¤ÏSpotify ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¥í¥°¥¤¥ó / Apple Music¤ÎÊý¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµö²Ä¤¹¤ë
£Í½Ìó¤¬´°Î»¤µ¤ì¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÃÅµ²èÁü¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡Ö¤Ï¤·¥á¥íÄ¾É®¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡ª
¢¡2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡ËCDÈ¯Çä
https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou_CD
¡¦ÄÌ¾ïÈ× CD / VVCL-2829 / ¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ× CD¡ÜBD / VVCL-2830~2831 / ¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉõÆþ¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡û¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.É´ÌÌÁê
02.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
03.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
04.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
05.É´ÌÌÁê -TV version-¡¡¢¨´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡ûBD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
ÆâÍÆÌ¤Äê
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ù
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ±µéÀ¸¤ÎÂÀÅÄ·¯¡£
ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÎ¾»×¤¤¡Ä¡©
ÇðÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂÀÅÄ·¯¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡£
¢¡STAFF
¸¶ºî¡§Åì ¤Õ¤æ¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¨¥¤¥¸/KADOKAWA´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§¿ÀÃ«ÃÒÂç
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò¡¡¡¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼Ä¾¿Í
Èþ½ÑÀßÄê¡§¹â¶¶ËãÊæ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Scott MacDonald¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§µÜÀî¤Ï¤ì¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼Ìî¤è¤â¤®»Ò¡Ê¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Åç ÂçÍ´(Å·¶é¹©Ë¼)
ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í¡ÊÀ¥»³ÊÔ½¸¼¼¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê ¹ÔÃË
²»³Ú¡§¶¶ËÜÍ³¹áÍø/Àß³ÚÅ¯Ìé
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡§¤Ï¤·¥á¥í¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡§»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§STUDIO POLON
¢¡CAST
ÇðÅÄ¤µ¤ó¡¡CV.Æ£ÅÄ°«
ÂÀÅÄ·¯¡¡CV.²ÆÌÜ¶ÁÊ¿
ÅÄ½ê·¯¡¡CV.¹À¥ÍµÌé
º´ÅÄ·¯¡¡CV.ËÙ¶âÁóÊ¿
ÅÄÊ¥¤µ¤ó¡¡CV.²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¾®ÅÄÅç¤µ¤ó¡¡CV.Ê÷ÅÄçýÍ¥
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX ¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË21¡§00 ¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó ¡§2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êËè½µÆüÍË26¡§52 ¡Á
¡¡ ¢¨10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë½é²óÊüÁ÷¤Î¤ß25¡§25¡Á
BS11 ¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êËè½µ·îÍË23¡§00 ¡Á
AT-X ¡§2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË21¡§30 ¡Á
¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡¡Ëè½µÌÚÍË9¡§30¡Á ¡¿ Ëè½µ·îÍË15¡§30¡Á
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kashiwada-ohta.com/
¸ø¼°X¡§@kashiwada_ohta (https://x.com/kashiwada_ohta)
¢¡¸¶ºî¾ðÊó
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1~10´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
ÈÖ³°ÊÔ¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ü¡Ù1~2´¬¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¸¶ºî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/321808000140/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤Ï¤·¥á¥í ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤Ï¤·¥á¥í ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤Ï¤·¥á¥í ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤Ï¤·¥á¥í ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤Ï¤·¥á¥í ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok