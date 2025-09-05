窪塚洋介、妻と水着で解放感 家族の幸せあふれる投稿に「いいね！」集まる
俳優・窪塚洋介の妻でダンサーのPINKYこと窪塚優香が、5日までにインスタグラムを更新。家族ショットを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】窪塚洋介、妻と水着で解放感 過去に披露した家族ショットの数々も（9枚）
2003年に前妻とのあいだに長男で俳優の窪塚愛流が誕生、2015年12月にPINKYと再婚し、2017年6月には長女が誕生している洋介。5月には、46歳のバースデーをPINKYに祝われ、7月には彼女の誕生日をお祝いしていた。
今回の投稿でPINKYは、夫と娘とビーチを訪れた際のショットを複数枚投稿。幸せあふれる家族での時間を収めた。ファンからは「いいね！」が集まっている。
引用：「窪塚優香」インスタグラム（@shanti_pinky_shanti）
