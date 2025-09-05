Kroi、初登場「THE FIRST TAKE」で「Sesame」と「Fire Brain」をスペシャルメドレーで一発撮りパフォーマンス
Kroiが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。
今回披露するのは、TVアニメ『ぶっちぎり⁈』のオープニングテーマ「Sesame」と活動初期からライブシーンでファンと共に育ててきた楽曲「Fire Brain」だ。彼らの今と昔を代表する2曲を、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルなメドレーにて一発撮りパフォーマンス。
◆ ◆ ◆
■Kroi コメント
楽しみにしておりました、本当に。我々ライブとかは毎回この瞬間にしか残せないものを作ろうという目論見でセッション的なライブをしておりますので、「THE FIRST TAKE」との相性はよかったんじゃないでしょうか。
◆ ◆ ◆
