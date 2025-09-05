「ずっと同じボブ」は卒業！【40・50代】がマネしたい「ボブスタイル」って？？

いつものボブに飽きてきたなら、今こそアップデートのチャンスかも。今回は、40・50代の女性がマネしたくなるような「ボブスタイル」をピックアップします。ボブスタイルは、なりたい雰囲気やライフスタイルに合わせて選べるバリエーションの豊かさも魅力のひとつ。個性をプラスした進化系のボブで自分らしさを引き立てましょう。

ニュアンス感のあるパーマボブ

パーマによってニュアンス感が演出されたボブスタイル。顔まわりのナチュラルな毛流れがやさしい雰囲気を演出してくれそうです。パーマボブは、年齢を重ねることで生じる髪のボリュームや質感の変化をカバーしてくれるのも嬉しいポイント。大人女性の気分を前向きにしてくれそうです。

こなれ感を演出できるウルフボブ

こちらは、メリハリのあるシルエットが新鮮なウルフボブ。ふんわりとしたエアリーな仕上がりがこなれ感のある印象です。程よいレイヤーで女性らしく仕上げることで、カジュアルにはもちろん、きれいめにもマッチしそう。上品な印象をキープしたい大人女性にもぴったりです。

アレンジしやすい長めボブ

ゆるやかなウェーブでこなれ感が演出されたボブスタイル。結べる長さのボブなので、扱いやすくさまざまなアレンジを楽しめそうです。スタイリストの@miiika241さんは、「秋は暗くても透け感ある色味が好み」とコメントしていて、夏から秋への移り変わりにもぴったり。

コンパクトな内巻きボブ

こちらのボブスタイルは、やわらかさや品のよさを演出してくれそうな丸みを帯びたシルエットがポイント。襟足ギリギリでカットしてコンパクトに仕上げています。スタイリストの@nodiss_miukさんは、「毛先をほんのり巻くだけで柔らかさが増して可愛いです」とコメント。簡単にスタイリングできるのも嬉しいポイントです。

