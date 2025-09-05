ＷＢＣチケット販売概要発表…最高額は１７６万円

来年３月に開催される第６回ＷＢＣ１次ラウンドＣ組・東京プール（東京Ｄ）のチケット販売概要が５日、主催者から発表された。試合ごとに全席指定席が販売され、全１０試合または日本戦全４試合を観戦できるパック販売の申し込み受け付けは１０月１日から始まる。

現時点での日本戦１試合料金の最高額は「マススイート（１０人定員）」の１７６万円。１席分の最高額は「エキサイトシートＳ」は７万円。日本戦以外の最高額は「マススイート（１０人定員）」が１０万円、１席分ではダイヤモンドボックスが１万５０００円。

日本戦４試合パック（オリジナルデザインのチケットとワンドリンク券の特典付き）と全１０試合パック（オリジナルデザインのチケット付き）は、読売ジャイアンツシーズンシートオーナー先行抽選販売、ローソンチケット抽選販売が１０月１日からスタート。それ以外のチケットは読売ジャイアンツシーズンシートオーナー先行抽選が１１月１０日、ローソンチケット１次先行抽選販売が１２月１日から始まる。一般販売は２６年１月１５日から順次始まる。

様々な特典が付く「日本戦ホスピタリティパッケージ」の詳細、価格は後日発表される。

４度目の優勝を目指す日本はプールＣで３月６日に台湾、７日に韓国、８日にオーストラリア、１０日にチェコと、午後７時開始の試合で対戦する。 日本が１次リーグを突破した場合、準々決勝からは前回と同じく米マイアミのローンデポ・パークが会場となる。決勝は３月１７日午後８時（日本時間１８日午前９時）から行われる。