¿·½õ¤Ã¿Í¡¢ÍèÆü¤Ç¶Ã¤¡Ö½ë¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡¡ÂÎ´¶¤ÏÃæÅì°Ê¾å¡Ä²áµî¤Ë¡Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
±ºÏÂ¿·²ÃÆþ¤Î¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤¬²ñ¸«¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¿·²ÃÆþFW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤¬¡¢9·î5Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿·²ÃÆþ²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï´ÆÆÄ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢Áá´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ê¥ó¤Ï8·î24Æü¤Ë²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Î²Æ¤ÎÅÐÏ¿¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°½êÂ°¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥Þ¥ë¥á¤òÂàÃÄ¤·¤Æ½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éº£µ¨½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢9·î7Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤Î»î¹ç¤«¤éÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡½Õ³«Ëë¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢7·î¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿½µ´Ö¤«»î¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î½ë¤µ¤ÏÊì¹ñ¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç°Ñ¤Í¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï´ÆÆÄ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆüËÜ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ë¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê°ÊÁ°¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡Ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊUAE¤Î¼óÅÔ¡Ë°Ê¾å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òÏÃ¤¹¤Ë¤ÏÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¤Î¥¹¥¥ë¤ä¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤ÏÂ¿¾¯°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÊý¤¬Àï½Ñ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤¬µ»½ÑÅª¤Ë¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂ¿¾¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÆüËÜ¤ÎÊý¤¬Â®¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿´¶¯¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸Êì¹ñ¤ò»ý¤ÄMF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤¬±ºÏÂ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¡£²áµî¤Ë¡ÖÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤Ï¾ï¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ÆÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ò¡ÖÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î±ºÏÂ¤Ï¸åÈ¾¤ÎÀï¤¤¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã¡Ë´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ê¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤ä»þ´Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î»Å»ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤âÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤È¥ê¡¼¥°¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Î¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤É¤Á¤é¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÊÊ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡£¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â³Ø¤Ö»ÑÀª¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£ºÇÃ»¤Ç7Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ê¥ó¤¬±ºÏÂ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë