

B3トライフープ岡山の会見

バスケットボールB3トライフープ岡山は新たなヘッドコーチを迎え、シーズン開幕を前に意気込みを語りました。

（トライフープ岡山／野村慧介ヘッドコーチ）

「フィジカルなディフェンスとリバウンド。スピーディーな判断力のあるオフェンスというのを目指していきます」

新たに指揮を執るのは、昨シーズンまでB1の島根やB2の岩手でアシスタントコーチを務めた福岡県出身の30歳、野村慧介ヘッドコーチです。

大森勇前ヘッドコーチはアソシエイトヘッドコーチに就任し、野村ヘッドコーチを支えます。

昨シーズンは11勝41敗で17チーム中16位と過去最低の順位に終わったトライフープ。2026年秋にはBリーグが改編されるため、B3で戦うのは今シーズンで最後となります。

（5人制チーム創設1年目から在籍／向井祐介 選手）

「どのチームも優勝を目指してやっていると思うんですけど、そこに一回も届いたことがないので、今年B3リーグが最後だからというよりは、自分としては、優勝の景色というのを見てみたい」

リーグ開幕戦は9月27日で、ホームでの初戦は10月4日に津山市で行われます。