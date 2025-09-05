トライフープ岡山 B3で戦う最後のシーズン前に意気込み「優勝の景色を見てみたい」
B3トライフープ岡山の会見
バスケットボールB3トライフープ岡山は新たなヘッドコーチを迎え、シーズン開幕を前に意気込みを語りました。
（トライフープ岡山／野村慧介ヘッドコーチ）
「フィジカルなディフェンスとリバウンド。スピーディーな判断力のあるオフェンスというのを目指していきます」
新たに指揮を執るのは、昨シーズンまでB1の島根やB2の岩手でアシスタントコーチを務めた福岡県出身の30歳、野村慧介ヘッドコーチです。
大森勇前ヘッドコーチはアソシエイトヘッドコーチに就任し、野村ヘッドコーチを支えます。
昨シーズンは11勝41敗で17チーム中16位と過去最低の順位に終わったトライフープ。2026年秋にはBリーグが改編されるため、B3で戦うのは今シーズンで最後となります。
（5人制チーム創設1年目から在籍／向井祐介 選手）
「どのチームも優勝を目指してやっていると思うんですけど、そこに一回も届いたことがないので、今年B3リーグが最後だからというよりは、自分としては、優勝の景色というのを見てみたい」
リーグ開幕戦は9月27日で、ホームでの初戦は10月4日に津山市で行われます。