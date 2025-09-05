ファミリーマート（東京都港区）が、今年でコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」とコラボレーションした、ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」を9月9日から実施します。

オリジナルグッズ登場

同コラボでは、「PEANUTS」で描かれた1950年代から2000年代までのスヌーピーのイラストを使用したオリジナル商品が登場。サンドイッチやレモネード、チョコケーキドーナツやチョコバナナロールケーキなど全5種類がラインアップされています。

「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」は、白黒のビーグル犬であるスヌーピーのカラーをイメージした、ざくざく食感のクッキー＆クリームがサンドされた商品です。使用デザインは、80年代と90年代。価格は398円（以下、税込み）。

「ルーシーのレモネード」は、パッケージに「ルーシー」がデザインされたレモネードです。レモンの甘酸っぱい味わいで、はちみつが入っています。使用デザインは90年代。価格は198円。

「スヌーピー チョコケーキドーナツ」は、スヌーピーの好物の一つであるドーナツをモチーフにした商品です。チョコを練り込んだケーキドーナツに、コーティングチョコとバター風味のクランチがトッピングされています。使用デザインは、70年代と90年代。価格は168円。

「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」は、「チャーリー・ブラウン」の洋服のジグザグとしたしま模様をイメージしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナ風味クリームを、ふんわりとした生地で巻いたスイーツです。使用デザインは、60年代と90年代。価格は178円。

「スヌーピーマグ＆白桃ゼリー」は、各年代のスヌーピーが楽しめる、オリジナルデザインのマグが付いた白桃味のゼリーです。マグカップのデザインは2種類で、PEANUTSコミック誕生75周年特別デザインとなっています。価格は930円。

いずれも、全国のファミリーマートで販売されます。

また、対象商品を2点購入ごとに、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施。9月16日午前10時からの第1弾では、表面に各年代のアートを使用し、裏面には各年代の名言が描かれている「A4クリアファイル」（全6種）が、9月23日午前10時からの第2弾では、コミック誕生から50年間の各年代のアートを使用した「台紙付きダイカットステッカー」（全5種）がもらえます。