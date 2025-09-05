¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎ®¤Ï¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹°é¤Á ¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¡ÖÉô³è¡×½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡¡¸½ºß¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¤½£ÁÈ¤Î¼çÎ®¤Ï¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë......¤È¡¢Ëçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£É¬Á³Åª¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤â¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤ì¤ÇÀèÈ¯¤òÁÈ¤á¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ì¤¤À¤Ë"Éô³è"¤¬¶¯¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬FW¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¼Ô¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ï"Éô³è½Ð¿ÈFW"¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤ÏºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¹µ¤¨¤Î¿Íºà¤â¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡Ë¡¢ÀõÌîÂóËá¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¢Âç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤Ê¤É¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¼Ô¤¬Àê¤á¤ë¡£²áµî20Ç¯¤ÎÎòÂåÆüËÜÂåÉ½FW¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡¢ÌøÂôÆØ¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢²¬ºê¿µ»Ê¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤ÏÉô³è°é¤Á¤À¤·¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤âÊ¡ÅÄ»Õ²¦¡Ê¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¡Ë¤Ê¤É¡¢Éô³è½Ð¿È¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²¾Àâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÀ¼è¤ê²°¡¢¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëFW¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬¤º¤·¤âÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤Ê¤¼¡¢Éô³èFW¤¬ÂçÀ®¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡½¡£
¼¯Åç³Ø±à¹â¹»¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ëphoto by Sano Miki
FW¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î»Å»ö¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤¬»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¼é¤ë¥¾¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤à»Å»ö¤Ï¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ì¼ï¤Î¶¸µ¤¤µ¤¨µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÍýÉÔ¿Ô¡¢ÉÔ¾òÍý¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤È¸À¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òµ»½ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤¬½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÍý¶þ¤òÄ¶¤¨¤¿"·è¤á¤¤ëÎÏ"¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢"¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë"¤È¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤í¤¦¡£¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤é¤º¡¢"¤ª»³¤ÎÂç¾"¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿FW¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÎÎÏÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¡¢¶þ¶¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢"Íê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤"¤ÈÊ¢¤ò³ç¤Ã¤¿»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Îââ»ý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£µ»½Ñ¤äÀï½Ñ¤Ï¤¢¤È¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÇÚ½Ð¤À¤±¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ð¥ë¥µ¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯½Å»ë¤ÎÀï½Ñ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡¢MF¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥á¥¤¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î·ÏÉè¤Ï°µÅÝÅª¡£¸½ºß¤â¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤â¡¢¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥×¥¸¥ç¥ë¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Ô¥±¡¢¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤Ê¤ÉÌ®¡¹¤ÈÀº¿À¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥¦¥É¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°ïºà¤â½Ð¤¹°ìÊý¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç¡¢¥¸¥ç¥Õ¥ì¡¦¥È¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤òÂ³¡¹¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤É¤á¤È¤·¤Æ¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÈà¤é¤Î¶¯¤ß¤Ç¡¢¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Ïº£¤äÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¿Íºà¤ÏË³¤·¤¤¡£¥Ü¡¼¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¥¥Ã¥Á¤ä¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤ËÍË¾¤Ê¼ã¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¤ÓÇº¤ó¤ÇÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Ë¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤¬ÉÝ¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤¦ËÜ¼Á¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¡¢Ã¦Íî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ëÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬¤¦¤Þ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¬µ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë"Íß"¤¬¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍß¤Ï¥¨¥´¥¤¥º¥à¡¢¥Ê¥ë¥·¥º¥à¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö°¡×¤ÈÂª¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´í¤¦¤¤ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤³¤½¤¬°à¤¨¤Ê¤¤ÉÔ¶þ¤µ¤ËÊÑ²½¤·¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ú¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¤ÎÁÇÍÜ¤È¤Ï¡Û
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾åÅÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈà¤¬¡ØÂç¹¥¤¤À¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î¾®³ØÀ¸¤À¤È¡ØÊÑ¤Ê¤Î¡Ù¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡Ø³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò³×¿·¤Ç¤¤ë°ÛÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«¤é¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¹â¹»¤ÎÉô³è¤Ç¼«Ê¬¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢È¿¹ü¤ò°é¤ß¡¢»×¹Í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤³¤½¡¢¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¤ÎÁÇÍÜ¤À¤í¤¦¡£
¡¡Éô³èFW¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤è¤ê»ØÆ³¤ä´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢»×¹ÍÅ¸³«¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¶¯Å¨¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤¬¡¢Àï¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÅ¬±þ¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÏ¢·¸¤òÁªÂò»è¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¤·¤Æ°ÍÂ¸¤Ï¤»¤º¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î¸½Ìò¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬ºÇ¹â·æºî¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹Ó¡¹¤·¤¯¥®¥é¥®¥é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¥¥Ã¥¯¤âÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ê¡¢·Ê¿§¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ð¤·¤ÐÉÔÉ¬Í×¤ÊíÂíà¤òÀ¸¤à¤·¡¢Ìñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ãç´ÖÁÛ¤¤¤Ç¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ÏÀµ¤·¤¯¡¢¼Â¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Á³¤È¤·¤¿ÃË¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬À¤³¦Í¿ô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ò¤È¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£