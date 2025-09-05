山形県内ではこれから本格的な芋煮会シーズンに突入します。山形市内の河川敷では5日、手ぶらで芋煮を楽しめる恒例の「山形いも煮まつり」が始まり、参加者たちは一足早く、山形の秋の味覚を堪能しました。



芋煮シーズンの幕開けを告げる恒例の「山形いも煮まつり」は、ことしで47回を迎えます。きょうは、大鍋3つ分およそ200食分の芋煮が準備されました。





佐塚崇恭アナウンサー「きのこ入ってるの珍しい、これって普通？」調理担当者「ここでは入れるけど普通は入れない。2、30年ずっと入っている」山形市東沢地区の地元の住民らおよそ100人が参加し、一足早い秋の味覚を堪能しました。参加者「これ食べないと秋が始まらない」ことしの芋煮は味どう？「最高です、うまい」「みんなでこういう場所とか芋煮会まだやってないからおいしい」「最高です、この味は」ことしの芋煮会どう？「おいしい。天気心配だったけど芋煮は柔らかいしおいしいし」「芋も柔らかくて醤油の味最高。家でこんな味出ない」佐塚アナポ「今シーズン初芋煮いただきます。秋です！噛んだ瞬間柔らかい、ホロホロ、でもねっとり面白い食感。河川敷で食べる芋煮、おいシメジです」ことし初の芋煮会でお酒も進みます。「うめな。とにかく日本酒だね、芋煮には」事前を予約しておけば手ぶらで楽しめるというこの「山形いも煮まつり」。電話での事前予約制で、5人以上から受け付けています。料金は1人当たり1950円から3500円。11月9日まで山形市で開催されます。