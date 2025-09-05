33歳・マギー、“美腹筋”際立つビキニショット「セクシー」「圧巻のスタイル」
モデルのマギー（33）が5日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿で寝転ぶ写真を公開し、引き締まった腹筋を披露した。
【写真】「セクシー」“美腹筋”際立つビキニショットを披露したマギー
マギーは「I need my tan skin」とつづり、写真をアップ。ビキニ姿で海の上に寝転ぶマギーは、抜群のスタイルでほっそりとしたウエストと美しい腹筋を披露している。
最近の投稿では、こんがり焼けた小麦色の肌を披露していたが、この日アップした写真は肌が日焼けする前のものだそうで、「この時はまだ焼けてなかった、、好評だからずっと小麦肌で居たい気持ち」と心境を明かした。
この投稿にファンからは、「あらセクシー」「スタイル最高」「圧巻のスタイルっす」「憧れます」などの声が寄せられている。
