»ÖÂº½ß¡¢½©¿§GUCCI¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥¯¡¼¥ëSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¿§µ¤¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×

9·î4Æü¡¢»ÖÂº½ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©¤òÀè¼è¤ëGUCCI¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª
»ÖÂº¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤ªGUCCI ¤ª¤°¤Ã¤Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥°¥Ã¥Á¡ÊGUCCI¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¶âÈ±»Ñ¤ÇÈäÏª¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶âÈ±¤Û¤ó¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö´é¤Î³ÑÅÙ¤â¹ü³Ê¤â¤¹¤¡×¡Ö¿§µ¤¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖÇú¥¤¥±¡×¡ÖÁ´Éô¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢7·î31Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë»ÖÂº¡£8·î30Æü¡¦31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 -°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
