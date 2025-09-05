オランダのError Instrumentsは、アーティストでもあるポール・タス氏が起業したガレージ楽器メーカーです。同社が「アート、サウンド、そしてテクノロジーの架け橋」と表現する実験的なシンセサイザー「Solar Installation」を発表しました。

出てくるサウンドは予測不可能

まず特徴的な見た目に圧倒されます。不思議な模様の描かれた筐体には、12本のピンが生えています。これはパッチベイで、それぞれをワニ口クリップで接続することによって、思いもよらぬトーンが生まれます。

Image: Error Instruments

4基のオシレーターはデュアルモード仕様で、通常のエディットモードのほかに、「Light Interaction」なる操作モードが用意されています。これは高感度光センサーが演奏者の動きや照明を捉えて音色変化するというもの。

手かざしなどでセンサーに影を当てたりすることで、より予測不可能なサウンドが生まれます。「Solar」と名付けられているのはこの辺が由縁かも。

ローファイエコー、ディレイ、モジュレーションなどのエフェクターも内蔵されており、音作りの幅は広そうです。動画でデモ演奏をチェックすると、かなりきつい倍音も出ています。ただし正確なトーンで演奏するには、独特のスキルが必要になると思われます。

Image: Error Instruments

こういうガジェットシンセは、いじっているときが一番楽しいですからね。「未来からのオルゴール」というキャッチコピーは言い得て妙で、トラックにちょっとエクスペリメンタルな要素を加えたいという人にはオススメです。価格は475ユーロ（約8万2000円）です。

Source: Error Instruments