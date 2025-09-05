自民党の総裁選挙の前倒しを巡って全国の都道府県連で対応が分かれています。

石川県連は５日、役員会などで対応を協議しましたが結論は出さず、地域の意見を集約した上で週明け8日に最終決定する方針です。

県議会で５日開かれた自民党県連の役員会。

総裁選の前倒しを党本部に求めるかどうか、対応を議論しましたが…

自民党県連幹事長・下沢佳充県議「前倒しという考え方もあるんじゃないかという人もいるし、全く無理せずそのままでいいんじゃないかという方もいる。みんなの意見を聞いてからにしようと」

意見集約の上で８日の朝の役員会で最終決定

このあと、非公開で開かれたのは自民党の県議全員が出席する議員協議会。

前倒しを求める声が多く上がったということですが、それぞれの地域や支部関係者の意見も聞くべきとの声があり、役員が意見を集約したうえで週明け8日の朝に改めて開く役員会で最終決定することが決まりました。

自民党県連幹事長・下沢佳充県議「地域の声をよく聞くべきだと役員からも話があった。党員のなるべく大多数がなるほどなと（思える）、禍根を残さないような形の決定をすべきという思いの中でみなさんの意見を聞きながら決定した」

「責任を追及すべき」の声の一方で「続投」求める声も

県連内でも参院選の責任を追及すべきという声がある一方、政治の空白を作るべきではないと続投を求める声も。

前倒し「求める」不破大仁県議「首相がどうこうというよりも、執行部も含めて（参院選の）責任を実質誰もとっていない状況というのは組織として考えにくいことかなと。責任を誰もとっていないことに対する抗議文は（有志で）送っている」

前倒し「求めない」福村章会長代行「日米関税交渉の大事な時期、一枚岩で当たらないとトランプ大統領に対抗できない。毎日のように災害が起きている。政治課題をいまこそみんなでしっかりやってもらわなきゃいけないときに政治空白を作ってはいけない」

自民党の総裁選は国会議員295人と都道府県連の代表者47人の過半数が賛成すれば前倒しで行われ、前倒しするかどうかは8日に結論が出る見通しです。

北陸放送の取材に対し岡田直樹参院議員と佐々木紀衆院議員は「前倒しを求める」と回答。

宮本周司参院議員は「これから最終判断」、小森卓郎衆院議員と西田昭二衆院議員は「回答を差し控える」としています。