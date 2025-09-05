ヤクルト本社は、ハードタイプヨーグルト「ソフール ストロベリー」を、10月6日にリニューアル発売する。

「ソフール ストロベリー」は、2023年9月に終売したが、その後、消費者から「ソフール ストロベリー」を望む声が多く寄せられ、今回処方およびパッケージデザインをリニューアルし、再発売する運びとなった。

リニューアルのポイントでは、リニューアル前と比べ、いちご果汁を増量するとともに、“福岡県産あまおう使用エキス”を配合することによって、果実感が引き立つジューシーな風味に仕上げた。

「ソフール」のシリーズ品であることがわかりやすく、果実のおいしさ感や高級感、高品質感が感じられるデザインにした。

商品特長は、ヨーグルトの酸味といちごの果汁感がマッチしたデザートヨーグルト（果汁含有率：7％）。生きた「乳酸菌 シロタ株」が1個（100g）当たり10億個以上含まれている。日本人に不足しがちな栄養成分であるカルシウムが1個当たり102mg含まれている。

「ソフール」シリーズは、生きて腸に到達する「乳酸菌 シロタ株」に加え、ヨーグルトの酸味を抑えたまろやかな風味となめらかな食感による“おいしさ”が好評のハードタイプヨーグルト。1975年の発売以来、多くの消費者から好評を得ているロングセラー商品となっている。

［小売価格］100円（税別）／個

［発売日］10月6日（月）

ヤクルト本社＝https://www.yakult.co.jp