「アジアよりもはるかにレベルが高い」日本の守護神がプレミアとセリエAでプレーするメキシコの両ストライカーを警戒「強烈だな」【現地発】
日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、アメリカのオークランドでメキシコ代表、と親善試合を戦う。
現地４日の練習後に取材に応じたGKの鈴木彩艶（パルマ）は、警戒する選手として、ラウール・ヒメネス（フルアム）とサンティアゴ・ヒメネス（ミラン）の両ストライカーを挙げた。
「間違いなくアジアの相手よりも、レベルが高いというのは分かっていますし、キーパーとしてはストライカー、ツートップの両ヒメネスはアジアのレベルよりもはるかに高い。ポストプレーだったりは想定しながらやりたいと思います」
23歳の守護神は「ポストプレーが特徴的だと思うので、そこにボールを当ててフリックだったりとか、そのままターンしてシュートというところが強烈だなと思っている。ゴールキーパーとしては常にすべての準備をしますけど、特にそこの集中はしていきたい」と続けた。
現在のメキシコは４−３−３が基本システムのため、R・ヒメネスが先発し、S・ヒメネスが途中出場するケースが多いが、同時にピッチに立つ可能性もある。いずれにしても、得点嗅覚に優れた両ストライカーは、日本にとって厄介な存在だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
現地４日の練習後に取材に応じたGKの鈴木彩艶（パルマ）は、警戒する選手として、ラウール・ヒメネス（フルアム）とサンティアゴ・ヒメネス（ミラン）の両ストライカーを挙げた。
「間違いなくアジアの相手よりも、レベルが高いというのは分かっていますし、キーパーとしてはストライカー、ツートップの両ヒメネスはアジアのレベルよりもはるかに高い。ポストプレーだったりは想定しながらやりたいと思います」
23歳の守護神は「ポストプレーが特徴的だと思うので、そこにボールを当ててフリックだったりとか、そのままターンしてシュートというところが強烈だなと思っている。ゴールキーパーとしては常にすべての準備をしますけど、特にそこの集中はしていきたい」と続けた。
現在のメキシコは４−３−３が基本システムのため、R・ヒメネスが先発し、S・ヒメネスが途中出場するケースが多いが、同時にピッチに立つ可能性もある。いずれにしても、得点嗅覚に優れた両ストライカーは、日本にとって厄介な存在だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！