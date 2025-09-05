あっ、同担…って気づく瞬間／スズキさんと金曜の午後 vol.164【連載マンガ】
アイドルやタレントなど、推し活に欠かせない“トレカ”。
ケースに入れてバッグにつければ、どこへでも持ち歩けますよね。
そんなトレカを街で見かけると「誰推し？」って目で追っちゃう人も多いはず。スズキさんもその一人で、授授業中、前の席にちらりと見えたトレカに、思わず目を細めて覗き込むと…？
トレカが気になって授業どころじゃない
誰かのトレカを眺めているってことは、自分のトレカも誰かに見られているのかもしれません。
そんな風に、推し活仲間は少しずつ増えていくんですね。
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
