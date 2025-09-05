Googleは、米国の「Google フォト」ユーザー向けに、動画生成AIモデル「Veo 3」を活用した生成機能を追加した。

Googleが公開するデモ映像では、1枚の写真を選んで数タップするだけで、数秒のショート動画が生成されているほか、「Remix」機能では、好きな写真をアニメ、コミック、手書きのスケッチ、3Dアニメ風に変換できる。同機能は1日に利用できる回数に制限があるが、Google AI ProやUltraの有料会員はより多く生成できる。

写真を選んで

生成すると

アニメ風に

コラージュ機能では、複数の写真を選んでデザインとレイアウトを決めることができる。また、コラージュエディターから直接写真を編集して明るさを調整したり、フィルターを追加したりできる。

ハイライト動画は、ギャラリーから集めた写真をモンタージュとしてまとめる機能で、「お母さん」や「パリ」などのキーワードで検索すると、アプリが最適な写真とクリップを選択し、音楽を追加して動画を生成する。

シネマティックフォトは、鮮やかで動きのある3D写真を生成する。アニメーションは、複数の写真からアニメーションGIFを生成する。