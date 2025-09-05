板野友美、豪華新居を大公開！ 家賃＆生活費も全て折半「エルメスの数の分、ともちんのがんばりがあるのね」
タレントの板野友美さんは9月5日、自身のInstagramを更新。こだわりの詰まった豪華な自宅を初公開しました。
【写真】板野友美の豪邸
コメントでは「とても素敵なお家でなんか幸せな気分になりました」「ご夫婦の在り方も全部素敵」「本当にかっこいいし、憧れの女性像です」「私もいつかこんなお家に住みたいと思いました」「憧れがいっぱい詰まった家、素敵」「こだわりが詰まっていて憧れます」「お家が素敵すぎて憧れしかない」「ともちんも旦那さんももう全てが素敵」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:鎌田 弘)
「ともちんも旦那さんももう全てが素敵」板野さんは「YouTubeにて、人生初のルームツアー」とつづり、5枚の写真と2本の動画を載せています。自身が日々を暮らす豪華な自宅を初披露。ブランドのバッグがきれいに陳列された衣装部屋や、高級ホテルを思わせるリビングなど、板野さんが“一からこだわった新居”となっています。また、「私たち夫婦は、家賃や生活費、養育費すべて半分ずつ」ともつづり、夫でプロ野球選手の高橋奎二さんと互いに支え合い頑張ることで、より豊かな暮らしを目指していることも明かしています。
「夏女はわたしだ」普段はプライベートショットやモデルショットなど、自身の美しい姿を投稿している板野さん。8月31日には「夏女はわたしだ」と、海の近くで満面の笑みがはじけるショットを載せていました。興味のある人はぜひチェックしてくださいね。
