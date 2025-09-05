黄皓、“コンビニで痩せられる最強の激痩せ飯”公開！ ダイエットに最適なコンビニご飯を紹介
実業家の黄皓さんが代表を務めるフィットネス関連の会社・MIRROR FIT.の公式Instagramは9月4日に投稿を更新。黄皓さんがランチに食べているコンビニ飯を公開しました。
「みんなの『コンビニで買えるオススメ』もあったら、ぜひコメント欄で教えてください！」との呼び掛けには、「コンビニで売っている、豆腐バー」「豆腐シリーズ！そうめん風やらバーやら」「おにぎりとかも良質な糖質取れていいと思います」「コンビニに売ってる『とうふそうめん風』シリーズはかなりダイエットにおすすめできます」といった回答が集まりました。
【動画】ダイエットに最適なコンビニ飯とは？
おすすめのコンビニ飯を紹介「社長にまた突撃！コンビニのダイエット飯」と題し、動画を1本載せている同アカウント。「『なかなか自炊できないな』と悩んでいたら…ちょうどランチ中の社長を発見！」と、黄皓さんが食事をしながら「コンビニで痩せられる最強の激痩せ飯」について話す動画です。たんぱく質たっぷりのグリルチキンと食物繊維豊富なサラダ、ゆで卵の3つがおすすめのよう。
「脂肪に変わる前に対処！暴食リセット法」同アカウントは健康に関する情報を発信しています。8月1日には「脂肪に変わる前に対処！暴食リセット法」を紹介。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
