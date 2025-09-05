「万博おばあちゃん」がギネス世界記録に認定！国内外の万博を訪れた日数が世界最多　大阪・関西万博も「毎日来場」継続中

「万博おばあちゃん」として知られる女性が、ギネス世界記録に認定されました。



「ここから会場が見えているので本当に立地が良かったと思います」



山田外美代さん（７６）。大阪・関西万博のために愛知県から、大阪・住之江区に引っ越してきました。万博会場の大屋根リングも自宅から見ることができます。



外美代さんは２００５年の愛・地球博（愛知万博）に毎日通っていたほど、万博が大好き。日本だけでなく世界各国の万博を訪れた「万博おばあちゃん」です。





そんな外美代さん、これまでの万博を訪れた日数が「最多」だとして、ギネス世界記録に認定されることになったのです。山田外美代さん「まだ実感はわいてないですけど、何百何十日、よく行ったなと思います」しかし、万博に行ったという「証拠」を残すことは大変です。お手製の日付が書かれたボードは書きかえることもできるため、証拠として使えないそうです。そこで役に立ったのが、思い出の記録として撮影してきた、写真でした。息子の山田和弘さん「たとえば４月２９日だと、ＭＢＳの放送があります。山中アナウンサーと会っているこの日付が証拠になる」そしてついに、９月５日にギネス世界記録に認定されることになったのです。でもどうして閉幕日の１０月１３日に認定式が行われなかったのでしょうか。そこには、外美代さんのこんな思いがありました。山田外美代さん「最終日では万博の良さを伝えるには時間がないので。やはりその前に、みんなにもっと来てほしいなというのがあって」迎えた９月５日。認定式は、外美代さんが好きなパビリオンのひとつ、スイス館で行われました。「エキスポ（万博）を訪れた最多日数、ギネス世界記録認定となりました。おめでとうございます」１９７０年の大阪万博から数えて、万博に通った日数は、国内・海外あわせて、実に６４８日。ちなみに今回の大阪・関西万博は９月５日で１４６日目ですが、毎日通っています。山田外美代さん「思いもかけず、すごいご褒美をもらったので、もっと続けたいな」「もしできればいろんな万博、ずーっと最後まで、私がいなくなるまで行きたいなと思っています」外美代さんの記録はまだまだ更新されます。