À»µ²Ëâ¶ VS BABYMETAL¡ª¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥ô¤Ç¡Ö¿®¼Ô¡×¤È¡ÖTHE ONE¡×¤¬Ç®¶¸¤·¤¿´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤È¤Ï!?
¸ø±é2ÆüÌÜ¡Ö¾×·â -Impact-¡×¤Î¥é¥¹¥È¡ÖEL DORADO¡×¤Ç¤Î°ìËë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¤òÇ§¤á¤¢¤Ã¤¿£²ÁÈ¤Ï¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÀä¶«¤·¹ç¤¦¡£¤³¤³¤ËÀ»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¤Î¶ØÃÇ¤ÎÍ»¹ç¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿
¥Ù¥Æ¥é¥ó°Ëâ¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤ÈÁ´ÊÆ¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBABYMETAL¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î·ãÆÍ¡ª¡¡ËâÎñ27¡Ê2025¡ËÇ¯8·î30Æü¡¢31Æü¤Ë£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÀ»µ²ËâII vs. BABYMETAL ¡Á°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡Á¡Ù¤òÅ°ÄìÌ©Ãå¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Èµ¤¹çÆþ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡É¥³¥¹¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£10Ç¯±Û¤·¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡¢´ñÀ×¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é
¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤ä¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢HM/HR¡Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Á¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤½¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²»³Ú»ïÊÔ½¸¼ÔS»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØBABYMETAL¡Ù¤¬¡¢£¸·î£¸Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORCE¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ´ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë½éÅÐ¾ì9°Ì¤ÎµÏ¿¤ÏÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¸ø±é¤âÂ¿¤¯¡¢ºòÇ¯¤ÏÀ¤³¦22¥«¹ñ51¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢³¤³°¤ÎÆ°°÷¿ô¤À¤±¤Ç¤â98Ëü¿Í°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤Ï¤äBABYMETAL¤ÏÀ¤³¦¤ËÌ¾¤À¤¿¤ëµðÂç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËâÊª¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£ËâÎñÁ°14Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë¤ËÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿³èÆ°40Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óHM/HR¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ëâ¶µÉÛ¶µ¤Î¤¿¤á¤ËHM/HR¤òÁÕ¤Ç¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È£±°Ì¤Î³ÍÆÀ¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
ËâÎñ¸µÇ¯¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥É²ò»¶¸å¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎºÆ·ëÀ®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤â¹õ¥ß¥µ¡Ê¥é¥¤¥ô¡Ë¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÀ»µ²Ëâ¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆBABYMETAL¤ÏÌÜ¤Î¾å¤Î¤¿¤ó¤³¤Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ð¥ó¥É²ò»¶¸å¤Î2012Ç¯¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢Æ±¤¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤·¤«¤â¡¢BABYMETAL¤Ï¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤òHM/HR¤ÎÎÏ¤Ç¤Ò¤È¤Ä-THE ONE-¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´öÅÙ¤â¤³¤ÎÀ¤¤ËËâ³¦¤ò¸½½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¿À»µ²Ëâ¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¼ÙËâ¼Ô°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Î¾¼Ô¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢»óÍº¤ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê²»³Ú»ïÊÔ½¸S»á¡Ë
À»µ²Ëâ¶¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼Û©¤¯¡¢¡Ö¼Â¤Ï10Ç¯Á°¤ËºÇ½é¤Î¡ØÂÐ·è¡Ù¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ç¼Â¸½¤»¤º¡¢5Ç¯Á°¤Ë¤â¤³¤ÎÏÃ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥í¡¼¥Á¥±WEB·ÇºÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎHM/HR³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ»¼Ù¤Î·èÀï¤Ï¡¢ËâÎñ27Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë8·î30Æü¤È31Æü¡¢¡ØÀ»µ²Ëâ¶ vs. BABYMETAL ¡Á°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡Á¡Ù¤Ë¤Æ10Ç¯±Û¤·¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Èµ¤¹çÆþ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡É¥³¥¹¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÖDAY.1 Áø¶ø -Encounter-¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¸ø±é½éÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¡¼¥ó¡£BABYMETAL¤¬¡Ö¥¤¥¸¥á¡¢¥À¥á¡¢¥¼¥Ã¥¿¥¤¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãí°Õ¤ËÆÍÇ¡¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬¸÷Î×¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÅÜ¹æ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿
¢£¡Ö¿®¼Ô¡×¤È¡ÖTHE ONE¡×¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¶õ´Ö
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Ï2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù4Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
³Õ²¼°Ê²¼¡¢¹½À®°÷¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¡Ö¿®¼Ô¡×¡ÊÀ»µ²Ëâ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤ËÉé¤±¤¸¤È¡ÖTHE ONE¡×¡ÊBABYMETAL¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¿¤Á¤â°áÁõ¤ò¼êºî¤ê¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¿À¥Ð¥ó¥É¡×¤ÎÇòÅÉ¤ê¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤âÂ¿¿ô¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥«¥ª¥¹¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿
¤³¤¦¤·¤Æ¥é¥¤¥ô¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢À»µ²Ëâ¶¤ÈBABYMETAL¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
À»µ²Ëâ¶¤Ï¡ÖÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢7·î2Æü¤ËÈ¯ÉÛ¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¡¼¥È£¶°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿ºÇ¿·Âç¶µÅµ¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë¡ØSeason II¡Ù¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¡ÖKiss U Dead Or Alive¡×¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¤¡£¥Ð¥ó¥É¹½À®°÷¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷10Ëü60ºÐ°Ê¾å¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¥¿¥¤¥È¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô¤ò´¶¤¸¤ë±éÁÕ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ç¤¢¤ë¡£³Õ²¼¤ÏºòÇ¯¤¬¤ó¤ÈÂçÆ°Ì®¼À´µ¤¤¤¦ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£Ç¯£´·î12Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç¹õ¥ß¥µ¡Ê¥é¥¤¥ô¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÁ´¹ñ18²ñ¾ì19¸ø±é¤ò¸«»ö´°¿ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê³Õ²¼¤Î²Î¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤¹¡£Àä¾§¤Ê¤Î¤Ë°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â²»Äø¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÆüËÜ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¿®¼Ô¤ÎF¤µ¤ó¡Ë
°Ëâ¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿®¼Ô¤ÎT¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¡£
¡Ö¹õ¥ß¥µ¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¶Ê¡Ø¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é¡Ù¤Î¤È¤¤Ë¼ã´³¡¢²¼¥Í¥¿Åª¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÉáÄÌ¤ËBABYMETAL¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡£¤µ¤¹¤¬³Õ²¼¤Ç¤¹¡ª¡×
µÒÀÊ¤òÀú¤ëÀ»µ²Ëâ¶¤Î¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡£¿Íµ¤¶Ê¡ÖJACK THE RIPPER¡×¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤¹¡ª¡¡¤ªÁ°¤â´â¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡¤ªÁ°¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È¼«¤é¤ÎÂçÉÂ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°ËâÅªÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿
¢£ÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
ÂÐ¤¹¤ëBABYMETAL¤Ïº£Ç¯¤Ç·ëÀ®15¼þÇ¯¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈËÌÊÆ¤ò½ä¤ê¡¢£¸·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Î£³ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¸ø±é¡¢Âç·¿¥Õ¥§¥¹¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø±é¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê8·î29Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¤È¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÈèÏ«´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÂåÉ½¶Ê¤Î¡Ö¥®¥ß¥Á¥ç¥³!!¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ì¥¤¥¸¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖMETALI !!(feat. Tom Morello)¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORCE¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÇÈ¾õ¹¶·â¤Î¤´¤È¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£THE ONE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎC¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎSU-METAL¤ÎÀ¼¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¤¡£Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤Ê¤Î¤Ë²»°µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯È´¤±¤¬¤¤¤¤¡£Scream and Dance ¤ÎMOAMETAL¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¡¢MOMOMETAL¤Î¥°¥í¥¦¥ë¡Ê¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Î°ì¼ï¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ø¿À¥Ð¥ó¥É¡Ù¤Î½Å¸ü²á¤®¤ë±éÁÕ¤ÇK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤ÎÊÉ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊC¤µ¤ó¡Ë
¸ø±é¤ÎÎ¾Æü¤È¤â¡¢¥é¥¹¥È¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤ÇËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÂÐ·è¡×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÆü¡¢BABYMETAL¤Î¥é¥¹¥È¶Ê¡Ö¥¤¥¸¥á¡¢¥À¥á¡¢¥¼¥Ã¥¿¥¤¡×¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢SU-METAL¤ÎÀä¾§¤Î¸å¤í¤Ç¡¢¡ÖµÀ±àÀº¼Ë¤Î¾â¤ÎÀ¼¡¢½ô¹ÔÌµ¾ï¤Î¶Á¤¢¤ê......¡×¤È¸ÅÅµ¡¦Ê¿²ÈÊª¸ì¤Î°ìÀá¤ò°Å¾§¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜÉñÍÙ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£HM/HR¤ÎºÇ¿··¿¤Ç¤¢¤ëBABYMETAL¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¸ÅÅµÊ¸³Ø¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï10Ëü62ºÐ¤Î´ÓÏ½¤À¡£
¤½¤·¤Æ2ÆüÌÜ¤Î¥é¥¹¥È¡¢À»µ²Ëâ¶¤Î¶Ê¡ÖEL DORADO¡×¤Ë¤ÏBABYMETAL¤Î£³¿Í¤¬»²Àï¡£Scream and Dance ¤ÎMOAMETAL¤ÈMOMOMETAL¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¡¢À»µ²Ëâ¶¤Î¹½À®°÷¤¿¤Á¤È¥é¥¤¥ô¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÈSU-METAL¤Ï¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç¶«¤Ó¹ç¤¦¡£¤½¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï10Ëü35ºÐ¡£¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢µÕ¤ËºÇÂç¸Â¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆHM/HR³¦¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ï¸«»ö²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï·èÃå¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥ô¤Î¹ç´Ö¤ËµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç±ÇÁü¤ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¾Ê¤¯¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ»µ²Ëâ¶¤ÈBABYMETAL¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î³Õ²¼¤â¡Öº£¾¬¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ»µ²Ëâ¶¡¢BABYMETAL¤¬¸ß¤¤¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¤Ï¤¿¤á¤«¤»¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢À»µ²Ëâ¶¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢BABYMETAL¤ÎTHE ONE¤Ç¤â¤¢¤ëK¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÂÐ·è¡¢ÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¤¡£À»µ²Ëâ¶¤Ï°ÊÁ°¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À»µ²Ëâ¶¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇBABYMETAL¤È¤ÎºÆÀï¤ò´õË¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¿®¼Ô¤¿¤Á¡¢THE ONE¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ï³ð¤¦¤Î¤«¡£
¥é¥¤¥ôÄ¾¸å¡¢¸ß¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤¢¤¦À»µ²Ëâ¶¤ÈBABYMETAL¡£SU-METAL¡Ê¸þ¤«¤Ã¤ÆÃæ±û±¦¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ê¸þ¤«¤Ã¤ÆÃæ±ûº¸¡Ë¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤«¡£°Ëâ¶µ¿®¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À
¢£2025.8.30¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖDAY.1 Áø¶ø -Encounter-¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡
¡ÚÀ»µ²Ëâ¶¡Û¡¡
SE. ÅÐ¾ì~OPENING~¡¡
01¡§ÁÏÀ¤µª¡¡
02¡§1999 Secret Object¡¡
03¡§Jack The Ripper¡¡
04¡§Ï·³²¥í¥Ã¥¯¡¡
-TALK-¡¡
05¡§¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é¡ÁBABYMETAL Is Dead (HMIDÂØ¤¨²Î)¡Á¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é¡¡
06¡§Kiss U Dead Or Alive¡¡
07¡§Next Is The Best¡ª¡¡
08¡§Á°¸ý¾å¡ÁÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡¡
09¡§Fire After Fire¡¡
¡ÚBABYMETAL¡Û¡¡
01¡§BABYMETAL DEATH¡¡
02¡§¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼!!¡¡
03¡§PA PA YA!! ¡Êfeat. F.HERO¡Ë¡¡
04¡§BxMxC¡¡
05¡§METALI!! (feat. Tom Morello)¡¡
06¡§Sunset Kiss (feat. Polyphia)¡¡
07¡§Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)¡¡
08¡§RATATATA¡¡
09¡§¥®¥ß¥Á¥ç¥³!!¡¡
10¡§from me to u (feat. Poppy)¡¡
11¡§¥¤¥¸¥á¡¢¥À¥á¡¢¥¼¥Ã¥¿¥¤ with À»µ²Ëâ¶¡¡
¢£2025.8.31¡ÊÆü¡Ë¡ÖDAY.2 ¾×·â -Impact-¡× ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡
¡ÚBABYMETAL¡Û¡¡
01: BABYMETAL DEATH¡¡
02: ¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼!!¡¡
03: PA PA YA !! (feat. F.HERO)¡¡
04: METALI !! (feat. Tom Morello)¡¡
05: Kon! Kon! (feat. Bloodywood)¡¡
06: Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)¡¡
07: RATATATA¡¡
08: ¥®¥ß¥Á¥ç¥³!!¡¡
09: from me to u (feat. Poppy)¡¡
10: KARATE¡¡
11: Road of Resistance¡¡
¡ÚÀ»µ²Ëâ¶¡Û¡¡
01:ÁÏÀ¤µª¡¡
02: 1999 Secret Object¡¡
03: Jack The Ripper¡¡
04: Ï·³²¥í¥Ã¥¯¡¡
-TALK-¡¡
05: ¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é¡Á BABYMETAL Is Dead (HMID ÂØ¤¨²Î)¡Á¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é¡¡
06: Kiss U Dead Or Alive¡¡
07: Next Is The Best¡ª¡¡
08:Á°¸ý¾å¡ÁÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡¡
09: Fire After Fire¡¡
10: EL DORADO with BABYMETAL¡¡
¡üÀ»µ²Ëâ¶¡Ê¤»¤¤¤¤Þ¤Ä¡Ë¡¡
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë»Ñ¼Ú¤·¤¿°Ëâ½¸ÃÄ¡£ËâÎñµª¸µÁ°13Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë¤ËÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾®¶µÅµ¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¡ÖÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ËâÎñ¸µÇ¯¡Ê1999Ç¯¡Ë¤ËÃÏµåÀ¬Éþ¤ò²Ì¤¿¤·²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢»ë»¡¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎºÆ½¸·ë¤ò²Ì¤¿¤·¹õ¥ß¥µ¡Ê¥é¥¤¥ô¡Ë¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¤ÎÂç¶µÅµ¤Ï7·î2ÆüÈ¯ÉÛ¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Î¡ØSeason ¶¡Ù¡£
¸ø¼°WEB¡Úhttps://www.seikima-ii.com¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@seikima_ii_official¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@seikima_ii40th¡Û¡¡
¡üBABYMETAL¡Ê¤Ù¤Ó¡¼¤á¤¿¤ë¡Ë¡¡
SU-METAL¡¢MOAMETAL¡¢MOMOMETAL¤Î3Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£2013Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¡£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL GALAXY¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÏÁ´ÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È13°Ì¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORCE¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È9°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤·¤¿¡£¥ì¥Ç¥£¡¦¥¬¥¬¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¢¥á¥¿¥ê¥«¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤éÀ¤³¦Åª¥¢¥¯¥È¤âÃíÌÜ¤¹¤ëÂ¸ºß¡£
¸ø¼°WEB¡Úhttp://www.babymetal.com¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@babymetal_official¡Û¡¡¡¡
¸ø¼°X¡Ú@BABYMETAL_JAPAN¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÈøÃ«¹¬·û