酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロのキャリーオーバーなまなざし

■やはり黄色は視認しやすい

【お悩みNo.115】おしっこ好きのブクロさんに質問です。透明のおしっこと真っ黄色のおしっこ、どっちが好きですか？

それ以外のおしっこにこだわりがあれば教えてください。濁りだったり臭いだったり、それを出せるように頑張ります。【PN：まちゅぴちゅぱ・20代・女性・会社員】

＊ ＊ ＊

――好みのおしっこがあるかどうか、というマニア向けの質問です。

おしっこならなんでもいいですけど、黄色はやはり視認しやすいから悪くないです。少し離れたところからでも、「お、出てるな」ってわかりますし、出させているという満足感もある。黄色いおしっこは女の子も恥ずかしがるんです。

――なんで黄色いおしっこが恥ずかしいのでしょう。

単純に人体から色がついたものが出るってことが恥ずかしいんじゃないですか。うんこも茶色いですし。

――汗は透明だから恥ずかしくない。

透明だとそうでもないけど、風邪をひいている時の黄色い鼻水も恥ずかしいでしょう。黄色いおしっこは恥じらってくれるのでそれがいい。

――血尿はどうです？

それは嫌でしょう。間違いなくテンション下がりますね。

――おしっこしている様子を見るときは、女性にM字にさせるんですか？

風呂場の浴槽の縁に片足をかけてもらうのが理想ですけれど、それはなかなか了承してくれない。だいたい、風呂場用の椅子に座ってもらってしてもらいますね。

――お風呂の椅子の空いてる穴はそのためにあったんですね。

そうです。何度イスの下に入り込んで覗こうとしたか。

――まさにスケベイス。

おしっこが出てくる瞬間がいいんです。だからおしっこが何色だろうと関係ないんです。そして出てしまったものには興味がない。AVとかで「ほらこんなに漏らして」って女優さんにおしっこを見せるシーンがありますけど、あれをいつもスキップします。

――あんまり美人とは言えない子の生おしっこと、コップに入ったアイドルのおしっこ。どっちに価値を感じます？

うーん、それは前者......かな。やっぱりおしっこで大事なのは恥じらいなんでね。この質問者さんはすこし前のめりなので、そこはあまり求めていないです。

――ということは女性はブクロさんにお願いされても、いきなりおしっこしない女性のほうが魅力的。

そうです。できれば嫌がってほしいです。そこを僕が粘りますから、渋々折れてください。それも前戯なんで。

――どれくらい嫌がってほしい。

15分を目安にしましょうか。それ以上粘ってダメな場合は本当にダメな子なんで、嫌われてしまいます。おしっこにこだわりすぎてセックスできなかったら本末転倒ですから。

■地位や名誉よりもちんこ

【お悩みNo.116】もしもうっかりちんちんを切り落としてしまったら、この先、生きていけます？【PN：スコーンボーイ・30代・男性・会社員】

＊ ＊ ＊

――ブクロさんが翼をもがれたらどうやって生きていくのかという質問です。

どうやったらそんな状況になるんですかね。全裸で料理してたら、人参と間違えて切ってしまったとか？

まあ何が困るってエッチどうこうより、温泉とか入りにくなることかもしれないですね。あそこがなくなったら煩悩も消えるのかなと思います。

――昔の中国には去勢することで皇帝の寵愛する女性に縁がないことをアピールし、大事な役職についた宦官というのがいました。

僕はちんこと引き換えに地位と名誉はいらないですね。ちんこがないんだったら権力を手に入れても意味がないと言うか。

――ちんこがなくなったらどうします？

まずお笑いをやめるでしょうね。なんのためにやっているのかわからない。

――これを聞いたらファンはがっかりしそうですが。

芸人やめて、就職しますね。性欲がなくなったらなんでもできるだろうな。仕事に専念して、自分で起業するかもしれません。

――日本経済を変える人になれるかも。

「日本をよくしたい」って僕が言う。これまでだったら相手にされなかったけど、ちんこと性欲を失ってからは仕事にまっすぐですから、説得力があるでしょう。道徳的なことも胸を張って語れるようになって、最後は政治家に立候補するかもしれないですね。

☆新規お悩みを大募集！

東ブクロさんに相談してみたいお悩みを大募集！ 素朴な疑問から人間関係の悩み、性の悩みなどなど...どんなお悩みも東ブクロがズバッと解決！ 【お悩み・年齢・ご職業・ペンネーム】を記載のうえ、【bukuro.onayami.com@gmail.com】までドシドシお悩みをお寄せください！

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ