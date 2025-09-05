「阪神−広島」（５日、甲子園球場）

試合前のファーストピッチに俳優の岡部たかしが登場した。９月２９日から始まる、朝ドラの「ばけばけ」に出演。背番号は「９・２９」と刻まれ、見事なノーバウンド投球だった。

小、中は野球をしていて、始球式は初めて。「スピードよりもコントロールを目指してたんですけど、やっぱり頭の中が真っ白になりましたね」とストライクでなかったことに、悔しがった。

登板前からマウンドに上がるまで、右手で右目の前にピースを作るポーズを披露。「これはＢＴＳのテテをちょっとイメージしてたんですよ。格好も。この間、大リーグで投げてたんで。たかしっていうんで、タタってずっと言われてたんですけど」と笑わせた。

幼少期から特定の球団のファンではなかったようで、阪神や近鉄、巨人といろいろな帽子をかぶっていたという。「拍手をくれたり、投げ終わった後もおぉって言ってくれて。温かいなと思いました」と甲子園の雰囲気にも感謝した。

チームは優勝マジックが「４」と優勝間近。「光栄な時に投げられたなと思いました。（ポーズは）誰か１人ぐらいわかってくれたかな」と笑顔だった。