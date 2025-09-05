¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡Û¾åÛêÄª¿ó¡õÀÐËÜÍµÉð¤¬ÃÏ¸µ£Çµ¤Ëµ¤¹ç¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¹¤ë¡×
¡¡Âçºå»ÙÉô¤Î¾åÛêÄª¿ó¡Ê£³£±¡Ë¤ÈÀÐËÜÍµÉð¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£µÆü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò´ØÀ¾»Ù¼Ò¤òË¬Ìä¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Ç£¸Æü¤«¤é£±£³Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Çµ¡ÖÂè£µ£³²ó¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾åÛê¤Ï£²ÆüÌÜ¥É¥ê¡¼¥à¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ô¡¼ÆÃÁª¡×£±¹æÄú¤ËÁª½Ð¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤à¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Ç·¹¾¤Ï¾è¤ê¤Ë¤¯¤¤¿åÌÌ¡£Áö¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È£´·î¤Î£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¤ËÂ³¤¯ÃÏ¸µ£ÇµÏ¢Â³£Ö¤ØÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡ÀÐËÜ¤âÉÍÌ¾¸Ð£Ö¢ªÌÄÌç½à£Ö¤ÈÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£¡Ö¥±¥¬¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÎý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ËÁ´½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ£Çµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¾¾£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë£Ö¤ÎÇò°æ±Ñ¼£¤òÉ®Æ¬¤ËÊöÎµÂÀ¡¢ÇÏ¾ìµ®Ìé¡¢±»À¸ÀµµÁ¤Ê¤É¶¯ÎÏ±óÀ¬¿Ø¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£