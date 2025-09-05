NCT・ユウタ、日本人アーティストと2SHOT！兄弟のような“そっくりビジュアル”に「胸アツ」の声【PHOTO】

NCTのユウタが、日本の人気アーティストと仲睦まじい姿を披露した。

【写真】「超イケメンズ」ユウタ、日本人アーティストと2SHOT

ユウタは9月5日、自身のインスタグラムを更新し、「rock 最高 最強の兄貴と」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ロックミュージシャンでギタリストのMIYAVIと一緒に自撮りするユウタの姿が収められている。仲良くピースサインを決める和やかな様子と、兄弟のようにそっくりなビジュアルが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「本当の兄弟みたい」「最高のロックスター」「ふたりの笑顔が最高」「胸アツ」「イケメン同士」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）MIYAVI（左）とユウタ

なお、ユウタは9月4日に大阪・関西万博会場で開催された「Super EXPO Rockin’ Night」に出演し、MIYAVIとスペシャルセッションを披露した。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。