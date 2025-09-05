夏の甲子園でベスト4に進出した県立岐阜商業高校が、岐阜へ凱旋しました。選手たちの奮闘に地元は歓喜し、飲食店や企業も特別な企画で応援の思いを表現。花火大会の開催も決まり、熱戦の余韻が今も地域に広がっています。（2025年8月29日放送）

■店主も驚きと喜び…思わぬ来店で看板まで作成





8月22日、県立岐阜商業高校の選手たちが地元岐阜に帰ってきました。



キャプテン・河崎広貴選手（崎はたつさき）：

「皆さんの応援が選手の力になりました。ベスト4という結果は、前にいるメンバーだけではなく、県岐商全員でつかみ取ったものだと思っています」

横山温大選手：

「久しぶりにこの景色を見て、懐かしいという感じ。岐阜県が1番良い場所と改めて思いました」



岐阜に戻ってきた横山選手は、チームメイト3人と県岐商から車で約10分の場所にある中華料理店「麺工房 弾」を訪問。ねぎ旨辛ラーメンに、餃子、チャーシュー丼、コーラ、そして杏仁豆腐を注文したといいます。

『麺工房 弾』の店長：

「節制とか大丈夫？と聞いたら『もう引退したので大丈夫です』とペロッと」



横山選手たちは店に何度か来ていたそうですが、店主はこれまで全く気付いていなかったそうです。嬉しくて一緒に写真撮影し、すぐにSNSにアップ。

店長：

「（選手が来店した）その日に作って、飾らせてもらっています」



さらに、急遽看板を作り、翌日から店頭に設置しました。

店長：

「ここまで“心が震えるような体験”は初めて」



熱戦の余韻が今も地域に広がっています。

■創業100年の花火メーカーが球児へ“特別な贈り物”





創業100年の岐阜の花火メーカー「村瀬煙火」は、県岐商の球児たちに花火をプレゼントすることを決めました。

花火と言えば、岐阜では毎年8月に「ぎふ長良川花火大会」が開催されます。



村瀬功専務：

「（球児たちが）『今年は（花火が）見られないのが残念』と放送の中で流れていたので、『もしよければどうですか』とXで呼びかけたら声がけを頂いた」

選手たちに花火を見せたいという思いをXに投稿したところ、関係者から「ぜひ」と返事があり、県岐商野球部限定の花火大会の開催を決めました。



打ち上げに必要な許可を関係各所に取り、近日中の開催を目指し、急ピッチで花火玉の準備を進めています。

村瀬専務：

「頑張ったご褒美じゃないですけど、花火を見て少しでも楽しんでもらえたらいいな」

■宿舎ホテルでの思い出…支配人と交わした心温まる交流





興奮冷めやらないのは、地元だけではありません。



『関空泉大津ワシントンホテル』の舩冨公久支配人：

「もう1試合見たかったと思うと、涙があふれていた」



県岐商が宿舎にしていた大阪のホテルの支配人は、ナインの食事が印象的だったと話します。



舩冨支配人：

「みんなこんな形（山盛り）でご飯を盛っている。800グラムがベースにあるようです」



また、特に印象的だったというのが…。



舩冨支配人：

「1人の選手が『パスタが食べたいです』とキラキラした目で言ってくるわけですよ。では何とかしましょうと」



どうやら、キャッチャーの小鎗稜也選手がパスタを注文したようです。



舩冨支配人：

「『やった』みたいな。高校生らしい爽やかな可愛らしい笑顔で喜んでくれました」



22日間滞在した県岐商ナインは、最終日にホテルスタッフに感謝の言葉を贈りました。



キャプテン・河崎広貴選手(崎はたつさき)：

「家族のように接してくださったおかげで、最高のパフォーマンスをすることができました。私たちはこれで終わりですが、1,2年生は甲子園に絶対帰ってくると思うので、その時はよろしくお願いします」



さらに、寄せ書きサインもプレゼント。現在、サインボールとともにロビーに飾ってあり、宿泊客の目を楽しませています。

舩冨支配人：

「『感動をありがとう』に尽きる。3週間本当にお疲れ様でした」



甲子園の熱気は冷めても、県岐商ナインの物語はまだ続いています。



2025年8月29日放送