野球部限定の“花火大会”まで開催へ…夏の甲子園でベスト4の県立岐阜商業 地元で広がり続ける熱戦の余韻
夏の甲子園でベスト4に進出した県立岐阜商業高校が、岐阜へ凱旋しました。選手たちの奮闘に地元は歓喜し、飲食店や企業も特別な企画で応援の思いを表現。花火大会の開催も決まり、熱戦の余韻が今も地域に広がっています。（2025年8月29日放送）
■店主も驚きと喜び…思わぬ来店で看板まで作成
8月22日、県立岐阜商業高校の選手たちが地元岐阜に帰ってきました。
キャプテン・河崎広貴選手（崎はたつさき）：
「皆さんの応援が選手の力になりました。ベスト4という結果は、前にいるメンバーだけではなく、県岐商全員でつかみ取ったものだと思っています」
横山温大選手：
「久しぶりにこの景色を見て、懐かしいという感じ。岐阜県が1番良い場所と改めて思いました」
岐阜に戻ってきた横山選手は、チームメイト3人と県岐商から車で約10分の場所にある中華料理店「麺工房 弾」を訪問。ねぎ旨辛ラーメンに、餃子、チャーシュー丼、コーラ、そして杏仁豆腐を注文したといいます。
『麺工房 弾』の店長：
「節制とか大丈夫？と聞いたら『もう引退したので大丈夫です』とペロッと」
横山選手たちは店に何度か来ていたそうですが、店主はこれまで全く気付いていなかったそうです。嬉しくて一緒に写真撮影し、すぐにSNSにアップ。
店長：
「（選手が来店した）その日に作って、飾らせてもらっています」
さらに、急遽看板を作り、翌日から店頭に設置しました。
店長：
「ここまで“心が震えるような体験”は初めて」
熱戦の余韻が今も地域に広がっています。
■創業100年の花火メーカーが球児へ“特別な贈り物”
創業100年の岐阜の花火メーカー「村瀬煙火」は、県岐商の球児たちに花火をプレゼントすることを決めました。
花火と言えば、岐阜では毎年8月に「ぎふ長良川花火大会」が開催されます。
村瀬功専務：
「（球児たちが）『今年は（花火が）見られないのが残念』と放送の中で流れていたので、『もしよければどうですか』とXで呼びかけたら声がけを頂いた」
選手たちに花火を見せたいという思いをXに投稿したところ、関係者から「ぜひ」と返事があり、県岐商野球部限定の花火大会の開催を決めました。
打ち上げに必要な許可を関係各所に取り、近日中の開催を目指し、急ピッチで花火玉の準備を進めています。
村瀬専務：
「頑張ったご褒美じゃないですけど、花火を見て少しでも楽しんでもらえたらいいな」
■宿舎ホテルでの思い出…支配人と交わした心温まる交流
興奮冷めやらないのは、地元だけではありません。
『関空泉大津ワシントンホテル』の舩冨公久支配人：
「もう1試合見たかったと思うと、涙があふれていた」
県岐商が宿舎にしていた大阪のホテルの支配人は、ナインの食事が印象的だったと話します。
舩冨支配人：
「みんなこんな形（山盛り）でご飯を盛っている。800グラムがベースにあるようです」
また、特に印象的だったというのが…。
舩冨支配人：
「1人の選手が『パスタが食べたいです』とキラキラした目で言ってくるわけですよ。では何とかしましょうと」
どうやら、キャッチャーの小鎗稜也選手がパスタを注文したようです。
舩冨支配人：
「『やった』みたいな。高校生らしい爽やかな可愛らしい笑顔で喜んでくれました」
22日間滞在した県岐商ナインは、最終日にホテルスタッフに感謝の言葉を贈りました。
キャプテン・河崎広貴選手(崎はたつさき)：
「家族のように接してくださったおかげで、最高のパフォーマンスをすることができました。私たちはこれで終わりですが、1,2年生は甲子園に絶対帰ってくると思うので、その時はよろしくお願いします」
さらに、寄せ書きサインもプレゼント。現在、サインボールとともにロビーに飾ってあり、宿泊客の目を楽しませています。
舩冨支配人：
「『感動をありがとう』に尽きる。3週間本当にお疲れ様でした」
甲子園の熱気は冷めても、県岐商ナインの物語はまだ続いています。
