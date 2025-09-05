チームワークで福岡を日本一に わたSHIGA輝く国スポゴルフ競技 福岡県代表が結団式
国民スポーツ滋賀大会（わたSHIGA輝く国スポ）のゴルフ競技に出場する福岡県代表チームが9月5日、小郡市の小郡カンツリー倶楽部で結団式を行った。
2023年かごしま特別国体で3度目の天皇杯（競技別男女総合成績）を獲得した福岡だが、昨年（佐賀大会）は成年男子22位、女子18位、少年男子22位と上位に入れなかった。福岡県ゴルフ協会の水田芳夫会長は「今回は入賞も優勝も狙える選手がそろった」と2年ぶりの日本一に期待を寄せた。
成年男子の山下竜弥（日本経済大）は「チームワークを発揮して必ず福岡県をNo・1にしたい」と活躍を誓った。24年日本ジュニア覇者で今年の8月には女子ツアー・軽井沢72ゴルフでローアマに輝いた女子代表、廣吉優梨菜（福岡第一高）は「好成績を残したい」と抱負を語った。国スポゴルフ競技は9月28日から30日まで滋賀県の琵琶湖CCなど3コースで開催予定。福岡県代表は以下の通り。
▽成年男子 山下竜弥（日本経済大）、林田直也（日大）、木村智哉（東海大九州）、松井優（日本経済大）
▽成年女子 廣吉優梨菜、橋本ゆう（ともに福岡第一高）、永山藍生（第一薬科大付高）、金堂麗李（東海大九州）
▽少年男子 吉永匡一郎（東福岡高）大地陸遥、三明蓮、加藤蓮（ともに沖学園高）