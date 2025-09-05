¡ÚÅÔ»ÔÂÐ¹³¡Û9ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¤â¡Ä¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤ÎÇÔÂà¤ËENEOS»³ÅÄ¡Ö¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þÂè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñÂè9Æü¡¡2²óÀï¡¡ENEOS¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë1¡½2JFEÅìÆüËÜ¡ÊÀéÍÕ»Ô¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¡¡±äÄ¹11²ó¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î·ãÆ®¤ÎËö¡¢ENEOS¤Ï1ÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤Ç4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢¤³¤ÎÆü¤â5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤È2»î¹ç9ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨¡¦778¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³ÅÄÎ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¡£¤·¤«¤·9²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë°ì¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁªÁ°¤Ëº¸Íîì¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¹ü¤òÄË¤áÍ½Áª½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£ËÜÂç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¸¤á»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È»³ÅÄ¡£µÜÂô·òÂÀÏº¿·´ÆÆÄ¤â¡Ö¤è¤¯´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾¡¤¿¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁíÎÏÀï¤ËÇÔ¤ìÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÔJFEÅìÆüËÜ¡¦¾®ÃÓ¥Þ¥Í¤Ï¾¡Íø¤Î½÷¿À¡Õ2»î¹çÂ³¤±¤Æ1ÅÀº¹¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿JFEÅìÆüËÜ¡£»î¹çÃæ¤â¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ÇË»¤·¤¯Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·Æþ¼Ò¤Î¾®ÃÓÍþ»Ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£±äÄ¹11²ó¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Î¿É¾¡¤ËÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÅè·¼´î¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ë¤Ï¤¤¤¤¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¾®ÃÓ¥Þ¥Í¤Ï¡Ö¤¢¤¹¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤³¤Ö¡£¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£