²ÈÂ²¤È¤ÎàÅ´Æ»Î¹á¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿ºÆ³«¡ª53ºÐ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·Åê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ï¤êÅ´¡×¡Ö¤¤¤Ä·§ËÜ¤Ë¡×´¿´î¤ÎÀ¼¡¡JR¶å½£¤«¤é¤â´¶¼Õ¥³¥á¥ó¥È
ÆÃµÞ¡Ö¤¢¤½¤Ü¡¼¤¤¡ª¡×ËþµÊ
¡¡Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·Å´Æ»¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡¢¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Ä¤Ð¤á¤Ç·§ËÜ¤Ø¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃµÞ¤¢¤½¤Ü¡¼¤¤¡ª¤Ë¾è¤Ã¤Æ°¤ÁÉ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶å½£¿·´´Àþ¡Ö¤Ä¤Ð¤á¡×¤ÈÆÃµÞ¡Ö¤¢¤½¤Ü¡¼¤¤¡ª¡×¤Ë²ÈÂ²¤Ç¾è¼Ö¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·»ÄïÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦ÃæÀî²È¤ÎÃæÀîÎéÆó(53)¡£
¡¡¤Ä¤Ð¤á¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤½¤Ü¡¼¤¤¡ª¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë»Ò¶¡Ã£¤È°ì½ï¤ËJR¤ÎÅ´Æ»¤Ç·§ËÜÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î¹¹¿·¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹¹¿·´ò¤·¤¤¡×¡ÖÎé¤Á¤ã¤ó¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎéÆó¤µ¤ó¥¤¥ó¥¹¥¿Ëº¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¼¤á¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£
¡¡·§ËÜÎ¹¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅÅ¼ÖÎ¹¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä·§ËÜ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡×¡ÖÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤óÎéÆó¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö¶å½£¤Ï´Ñ¸÷Îó¼ÖÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÎéÆó¤µ¤ó¤¬1ÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¢¤½¤Ü¡¼¤¤¡ª¡ª¡ª¤¤¤Ä¤«¾è¤ê¤¿¤¤¤ä¤Ä¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡Ä¤ä¤Ï¤êÅ´¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤µ¤é¤ËJR¶å½£·§ËÜ»Ù¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎéÆó¤ÏÂç¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡ÖÅ´¥ª¥¿Áª¼ê¸¢¡×(NHK)¡¢¡ÖÍ§¶á¡¦ÎéÆó¤ÎÌÑÁÛ¥È¥ì¥¤¥ó¡×(BSÆü¥Æ¥ì)¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£