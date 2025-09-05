à¶Ã°Û¤Î¼ãÊÖ¤êá37ºÐ¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥Ä¥óÁ°È±²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×
¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡37ºÐ¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤â¤Þ¤¿¡¢¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ(37)¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·à¶Ã°Û¤Î¼ãÊÖ¤êá¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥Ä¥óÁ°È±²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉñ¤Á¤ã¤ó¡¢ÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¤¹¥Í¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Ä°¦¤µ¤â·ó¤ÍÂ·¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£