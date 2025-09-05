福山雅治×有村架純『ブラック・ショーマン』スペシャル対談映像公開 番組出演も続々決定
映画『ブラック・ショーマン』の公開（9月12日）を記念し、主演の福山雅治と共演の有村架純によるスペシャル対談映像が公式YouTubeチャンネルで公開された。タイトルは「新バディ結成！映画『ブラック・ショーマン』福山雅治×有村架純 スペシャル対談！」。
今作で初共演を果たした2人は、2022年に映画賞授賞式で初対面した際の印象を振り返り、福山が「すごく話しやすい方。お人柄が素晴らしい」と語ると、有村は「母が福山さんのファンで、『母よ、私は会いました！』と心の中で言いました」とエピソードを披露。
劇中で叔父と姪のバディ役として共演したことについて、福山は「これは非常にいいセッションになるだろうと感じました。芝居の中で役柄として会話を重ねながら、1カット、1シーンを積み上げていけるという信頼感を初日から持てました」とコメント。有村も「福山さんはすべてにおいて努力で形にされてきた方だと理解できました。だからこそ、今も第一線で活躍され続けているのだと思います」と語り、互いに敬意を示した。
対談では福山が挑戦した「ダークヒーロー」「マジシャン」という役柄の裏側、有村が今後挑戦したいことなども話題に。さらに、有村の母へのメッセージや福山による大泉洋のモノマネも飛び出し、和やかな雰囲気に包まれた。映像に加え、映画公式サイトでは撮りおろし写真付きのインタビュー全文が公開され、動画では見られないエピソードも紹介されている。
さらに、公開週となる9月5日から13日まで、キャスト陣が多数のテレビ番組に登場。有村や福山をはじめ、生田絵梨花、岡崎紗絵、犬飼貴丈らがバラエティや情報番組に次々出演し、映画を盛り上げる。加えて、フジテレビ（関東ローカル）では特番『映画『ブラック・ショーマン』公開記念SP キャスト陣が語る！知られざる舞台裏』が8日から12日に放送される。
同じく8日には、福山が手がけた描きおろしインストゥルメンタルのテーマ曲「幻界」がデジタル配信スタート。公開記念ウィークは映像・音楽・テレビ出演とフルスイングで展開される。
9月5日（金）
・フジテレビ：酒のツマミになる話（犬飼貴丈）
・フジテレビ：全力！脱力タイムズ（犬飼貴丈）
9月6日（土）
・フジテレビ：めざましどようび（キクエがキクヨ！コーナー：生田絵梨花インタビュー）
・TBS：王様のブランチ（映画コーナー：福山雅治、有村架純 インタビュー）
9月8日〜13日ほか
・フジテレビ：めざましテレビ「めざましじゃんけん」
（出演者情報は番組公式Xで前日告知）
9月9日・10日・11日
・フジテレビ：めざましテレビ「マジック企画」放送予定
（福山雅治、有村架純、生田絵梨花、岡崎紗絵、ハナコ秋山寛貴、伊藤淳史、マジック演出・技術指導監修：KiLa）
9月9日
・TBS：THE神業チャレンジ
（福山雅治、有村架純、生田絵梨花、木村昴、マジック演出・技術指導監修：KiLa）
9月11日
フジテレビ：ノンストップ！（※関東ローカル） 放送予定
（有村架純インタビュー）
9月11日
フジテレビ：この世界は1ダフル
（ガリレオ特集：福山雅治VTR出演、犬飼貴丈スタジオゲスト）
9月12日
・フジテレビ：ウワサのお客さま（岡崎紗絵）
・フジテレビ：タビフクヤマ（福山雅治、有村架純、伊藤淳史、マジック演出・技術指導監修：KiLa）
・TBS：A-studio＋（有村架純）
9月8日〜12日
・フジテレビ（※関東ローカル）：映画「ブラック・ショーマン」公開記念SP キャスト陣が語る！知られざる舞台裏
※各地域での放送日時は、映画公式HPから確認できる。
