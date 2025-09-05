A BATHING APE、30周年の「1ST CAMO」「ベートーヴェンスウェット」など名作を復刻 あす6日発売
ノーウェアは5日、ファッションブランド「A BATHING APE」（ア ベイシング エイプ／以下BAPE）の1993年から続く軌跡を次世代へと継承するコレクション「BAPE LEGACY」から、最新コレクションを発表した。
【写真】懐かしい「ベートーヴェンスウェット」A BATHING APEの名作が続々…復刻コレクション
これは、東京ストリートカルチャーの原点となったセレクトショップ「NOWHERE（ノーウェア）」のオリジナルブランドとして誕生したBAPEが、これまでに世に送り出してきた膨大なアーカイブから、ブランド設立当時〜2000年代前半までに発売したアイテムにフォーカス。当時のディテールや雰囲気からインスピレーションを得て、現代的な視点でアップデートし、復刻リリースするもの。
今シーズンの「BAPE LEGACY」がフィーチャーするのは、30周年を迎えるオリジナルカモフラージュ「1ST CAMO」。1990年代に登場したグリーンの「1ST CAMO」は、経年変化でグリーンからイエローへと色がフェードし、独特のグラデーションを生むのが特徴。このエイジングの表現からインスピレーションを得て、新たにグリーンとイエローを掛け合わせた「MIXED 1ST CAMO」が誕生した。本コレクションでは、フーディーやスウェットなど、当時のBAPEを象徴するアーカイブピースを現代的に再構築したアイテムをラインアップする。
アイテムには、「MIXED 1ST CAMO」を全面に配した定番のスノーボードジャケットやクラシックなロングスリーブジャケットをはじめ、表面にブランド黎明期に登場した猿のグラフィック、裏面に総柄の「MIXED 1ST CAMO」をあしらったリバーシブルTシャツ（グレー／イエロー）や、フロントにカモ柄を配したTシャツ（ホワイト／ブラック）。ネック背面の当て布を「MIXED 1ST CAMO」にアップデートしたベートーヴェンスウェット（グレー／アイボリー）、前面にグラフィック、フード面に総柄を配した後付けフーディー（ネイビー／グレー）などを展開する。
さらに、「MIXED 1ST CAMO」を全面にあしらったカーゴパンツやキャップ、ショルダーバッグといった小物類も加わるまた、本コレクションのタグの内側には、“NOWHERE”を意味する当時の“NW”のロゴを施し、ブランドのルーツへのオマージュを込めている。
本コレクションはあす6日より、全国のBAPE STORE、およびBAPE.COMにて数量限定で発売となる。
