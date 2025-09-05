西武のレジェンドOBである伊東勤氏（63＝スポニチ本紙評論家）、石井丈裕氏（60）がロッテ戦（ベルーナD）で始球式に登場した。

この日からスタートした「ライオンズ75周年シリーズ」の一環。2人は92年にスポニチ制定の「プロ野球最優秀バッテリー賞」にも輝いた名コンビだ。

通算68勝右腕で、現在ライオンズアカデミーのコーチを務める石井氏がマウンドへ。捕手として黄金時代を支え、西武、ロッテで監督も務めた伊東氏も並んで立った。

伊東氏が炭谷、石井氏が今井へとそれぞれストライク投球を投じ、スタンドのファンから大きな拍手を浴びた。

「ライオンズには26年間お世話になって、いい思い出をつくらせてもらった」と伊東氏。トークショーでは伊東氏のタオルを持ったファンやユニホームを着用したファンがいたといい「うれしかった」と笑顔で話した。

チームは現在5位。「今年は序盤からいいスタートを切って貯金の時期もあった。意気のいい若い野手も育ってきている」と伊東氏は、西口監督に「ピシッとやれよ！」などとカツを入れたという。また、石井氏は「伊東さんと（始球式で）立たせてもらって名よなこと。こんな緊張感は久しぶり」と話した。