ロックバンド「04 Limited Sazabys」が5日、公式サイトを更新。6日の奈良公演の海佐延期および7日の音楽フェスへの出演キャンセルを発表した。ベース・ボーカルのGENののどの不調のため。

バンドは3日にも4日に開催を予定していた宇都宮公演の延期を発表していた。

公式サイトで「先日ご案内いたしましたGEN(Vo/Ba)の喉の不調につきまして、医師の診断のもと引き続き安静が必要と判断されたため、下記2公演について延期および出演キャンセルとさせて頂くことといたしました」と報告。

6日に開催予定だったツアーの奈良公演は延期に、7日に出演を予定していたフェス「TREASURE05X 2025」は出演キャンセルとなることを発表した。

4日に開催を予定していた宇都宮公演の延期を発表した。ベース・ボーカルのGENが声帯の炎症と診断され、安静が必要とされるため。

バンドの公式サイトを通じ「本日、GEN(Vo/Ba)の喉の不調により病院にて診察を受けた結果、声帯の炎症のため安静が必要と判断されました」と報告。その上で「これを受けまして、急遽明日の下記公演を延期させて頂く事といたしました」と、4日の宇都宮公演の開催延期を発表した。

そして「連日このようなご案内となり、公演を楽しみにお待ちいただいたお客様、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけ致しますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「04 Limited Sazabys」は名古屋市内のライブハウスで出会ったGEN、HIROKAZ、RYU-TA、UDOで2008年に結成。2010年にUDOが脱退、11年にKOUHEIが加入して現体制となった。15年にメジャーデビュー。17年に初の日本武道館公演を行うなど、幅広い世代から支持を集めている。略称はフォーリミ。