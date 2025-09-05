¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡µå¾ì¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
8·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Ê¥¤¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤ÎÀ¾Éð―¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹20²óÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£µå¾ì¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤Î1·³Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£
――°ìºòÆü¡Ê8·î27Æü¡¢ÂÐÆüËÜ¥Ï¥à19²óÀï¡Ë¤Î»î¹ç¤Ï¡¢µå¾ì¤¬ÄäÅÅ¤È¤Ê¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¾¸ý¡ÖËÜÅö¤ËÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
――¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¾¸ý¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ÎÅÅµ¤¤â¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÅÅµ¤¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
――¥Üー¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂåÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¥³¥¢¥Üー¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁÃ£¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
À¾¸ý¡Ö¥Üー¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¸òÂå¤È¤«¤Ï·ë¹½µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÊÄäÅÅ¤·¤¿¤Î¤¬¡ËºÇ¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
――°ìºòÆü¤ÏÂÇ½ç¤ò¤«¤Ê¤êÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢9ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¾¸ý¡Ö»³粼Ê¡ÌéÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¦¤Á¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÇ½ç¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÏÉô¡ËÀ»Ìï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤¬¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ9ÈÖ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――¡Ê8·î28Æü»þÅÀ¤Ç¡Ë8·î¤Ï9¾¡10ÇÔ2Ê¬¤Ç¤¹¡£º£¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À3°Ì¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âº£Æü¤«¤é¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3Ï¢Àï¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――¡Ê8·î28Æü»þÅÀ¤Ç¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï5.5¥²ー¥àº¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾¸ý¡Ö3¤Ä¾¡¤Æ¤¿¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ïº£Æü¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
――º£¸å¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ÈÁêÀ¤¬°¤¤»þ¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇÀþ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤é¡ÊÀ¾Àî¡Ë°¦Ìé¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
――À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤ÏºòÆü¡Ê8·î28Æü¡Ë¤Î2·³Àï¤Ë½Ð¾ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¾õÂÖ¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
――À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤Î1·³Éüµ¢¤Ï¶á¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¤Ï¤¤¡×
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡§Ê¸²½ÊüÁ÷¡¦Ä¹Ã«ÀîÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー