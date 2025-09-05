¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¤¬¸ì¤ë¡Ö½ª¤ï¤ê¤Ê¤Ìä¤¤¡×¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥ººÆ·ëÀ®¤è¤ê¡Öº£¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¡ÊDavid Byrne¡Ë¤¬ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWho Is the Sky?¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÌä¤¤¤È¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤ËËþ¤Á¤¿³Ú¶Ê¤ò·È¤¨¡¢73ºÐ¤Î¥¢¡¼¥È¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Îµð¾¢¤¬¸ì¤ë¡¢70Ç¯Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢ÁÏÂ¤À¤Î½ÀÆð¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤ËÄ©¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡£¡ÎËÝÌõ¡§¼ãÎÓ·Ã¡Ê¹õÄ»¼Ò¡Ë¡Ï
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¤Ï¤ªÃë¤¹¤®¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ë·¤¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¡£ÀïÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤Î·úÊª¤ËÆþµï¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À¿ô¥«·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¿´ñÌ¯¤ÊÉÊ¡¹¤òÅ¸¼¨¤·¤¿ÇîÊª´Û¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ä¹¤¤ÊÉ¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¶âÂ°À½¤ÎÃª¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²»³Ú½ñ¡¢Èþ½Ñ½ñ¡¢Îò»Ë½ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥é¥¤¥Æ¥ê¥ª¥ó¡¦¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡×¡Ê¡ö¡Ë¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎDVD¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥¹¥«¡¼¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡¢MTV¥Ó¥Ç¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Î½â¤ä¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¡¢¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥¹¥Ñ¥à¤Î¸Å¤Ó¤¿´Ì¤ä¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥É¡¼¥ë¤Î±éÀâ¥«¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥Ã¥Á¥å¤ÊÊõÊª¤Î´Ö¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃª¤ËÁ´ÉôÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÂ¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤¿²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¡¼¥ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ö¥¯¥é¥¤¥Æ¥ê¥ª¥ó¡¦¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡§¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯±ÇÁüÇÛµë²ñ¼Ò¡Ö¥¯¥é¥¤¥Æ¥ê¥ª¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬½êÍ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë±Ç²è¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¤Ç¡¢±Ç²è¶È³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ò¾·¤¡¢¤½¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊª¿§¤·¤Æ¤â¤é¤¦YouTubeÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWho Is the Sky?¡Ù¡Ê¥Þ¥¿¥É¡¼¥ë¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤è¤ê9·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢Á´ÊÆ50¸ø±é¤ËµÚ¤Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£73ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×40¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¥Ã¥É¡¦¥Ï¡¼¥×¡¼¥ó¤È¶¦ºî¤·¤¿¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁÏºî²áÄø¤ä¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¡¼¥ó¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¸ì¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¼ÂºÝË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà¤¬¥Æ¥£¥Ê¡¦¥¦¥§¥¤¥Þ¥¹¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ä¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡Ê¥Þ¥ë¥Á´ï³ÚÁÕ¼Ô¡Ë¤È¶¦¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Ç¤Î±éÁÕ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£1991Ç¯¤ËÍ§¹¥Åª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç²ò»¶¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£²ò»¶¸å¡¢¥Ð¡¼¥ó¤ÏÉý¹¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¶¦¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¿ôÉ´²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´°Çä¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤¥½¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºòÇ¯¡¢A24¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¹¡Ù¡Ê1984Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¤Ç¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ë¤ÎºÆ¾å±Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¦¥§¥¤¥Þ¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤Û¤É´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºÆ·ëÀ®¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤Î´üÂÔ¤¬±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¸½ºß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¸«»ö¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸Å¤¤¶Ê¤ÎËÜ¼Á¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤Í¡×¤È¥Ð¡¼¥ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÍî¤È¤··ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤¶Ê¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀÎ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¥¢¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¼ý±×²½¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¬Êè·ê¤ò·¡¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
Photo by Sacha Lecca for Rolling Stone
¡½¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¶õ¼ª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬²»À¼ÆþÎÏ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬¥Æ¥¥¹¥È²½¤¹¤ëºÝ¤Ë´Ö°ã¤¨¤ÆÉ½¼¨¤·¤¿ ¡ÉWho is the sky?¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É½¼¨¥ß¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤°Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¸õÊä¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶Ê¤Ç¡Ö»ä¤ÏÃ¯¡©¡×¡Ö ¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡×¡Ö ¤Ê¤¼¤³¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÜÍè¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¡ÖWho is this guy?¡×¡Ê¤³¤¤¤ÄÃ¯¡©¡Ë¤â¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤³¤ÎºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤È¤Ã¤¯¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ã¯¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÂ°¤·¡¢²¿¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Àä¤¨¤º¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï±Ê±ó¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ÖMy Apartment Is My Friend¡×¡Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÏÍ§Ã£¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ÞÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÇ°Æ¬¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ê¤«¡¢¶Ê¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡ÖSix Feet Apart¡×¡Ê6¥Õ¥£¡¼¥ÈÎ¥¤ì¤Æ¡Ë¤È¤¤¤¦²Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥·¥ó¥°¤Ç6¥Õ¥£¡¼¥È°Ê¾å¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î²Î»ì¤ò¥¸¥ç¥ó¡¦¥à¥ì¥¤¥Ë¡¼¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡ÒÈà½÷¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥Ô¥å¥ì¥ë¡ÊÌõÃð¡§¥Ï¥ó¥É¥µ¥Ë¥¿¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³°¤Ë¤ÏµßµÞ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬°ìÈÕÃæÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬½ªÂ©¤·¤¿¤¢¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖMy Apartment Is My Friend¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¤»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿´Éâ¤Î©¤Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Ìë¤Ë¤ÏÇÛ¿®¤Ç¸Å¤¤±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÎÁÍý¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤¤¢¤ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬»¶¤é¤«¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤«¡¢¤È³«¤Ä¾¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤ì¤³¤ì15Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½1974Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÍè¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÊë¤é¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§ºÇ½é¤Ï¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥í¥Õ¥È¤Î¾²¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤Î¥í¥Õ¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ä¤Ï¾²¤òËá¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÉÁõ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥Õ¥È¥Ù¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æó¿Í¤È¶á¤¯¤Î¥í¥Õ¥È¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅò¤Î½Ð¤Ê¤¤¡¢¥È¥¤¥ì¤â¤Ê¤¤¥í¥Õ¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÊØ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖDont Worry About the Government¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£
Photo by Sacha Lecca for Rolling Stone
¡½70Ç¯Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¤è¤¯Èþ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§¤¢¤Îº¢¤Î¡Ö±ø¤µ¡×¤È¡Ö¹ÓÇÑ¡×¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÈþ²½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÏÊø²õÀ£Á°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬ÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥Û¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥í¥Õ¥È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥º¥¯¥é¥Ö¤ä¥Ç¥£¥¹¥³¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¤Ë°ãË¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ô¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤â°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤½¤¦¤·¤¿¥í¥Õ¥È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é¤¹¤ë¤È¤½¤Î°Â¤µ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬³¹¤â¤´¤¤²¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÂ¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÃë´Ö¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤È²ÈÄÂ¤òÏÅ¤¦¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤¬¸«¤¿¤éµ¤Àä¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡½¤ªÅò¤¬½Ð¤Ê¤¤¥í¥Õ¥È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤É¤ó¤ÊÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§Åö»þ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÇºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¦¥±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÄ´ºº¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÆ±¤¸·Á¾õ¤ÎÀþ¤ò¡¢Âç¤¤Ê»æ¤Ë°ìËÜ¤ÎÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤«¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ëËÜ¿Í¤Ï·ë¹½³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢´üÂÔ¤Ï¤·¤¹¤®¤ë¤Ê¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥·¥ó¥¬¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤º¤Ã¤È¾å¼ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢¥ë¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡½º£¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤ò½Ð¤»¤ÐÉ¬¤º¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤«¤é¡¢¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡£90Ç¯Âå½éÆ¬¤ÏÆÃ¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥Æ¥ó²»³Ú¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë2Ëç¤¯¤é¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤Á¤é¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â°¤¯¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï.......¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î´´Éô¤Ë¡Ö¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¢·¯¤Ï·¯¼«¿È¤Î¥è¡¼¥³¡¦¥ª¥Î¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥è¡¼¥³¤Ë¼ºÎé¤ÊÊª¸À¤¤¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¸À¤ï¤ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î¡É¥è¡¼¥³¡¦¥ª¥Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íË«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Èà¤¬¸À¤ï¤ó¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö·¯¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë´ÑµÒ¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÆÍÁ³¡¢»ä¤Î¸½¹Ô¤Î³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÁØ¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¥í¡¼¥É¤ä¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡Ê¥Ñ¥é¥â¥¢¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±Æ¶Á¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¿òÇÒ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Îµï¿´ÃÏ°¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§¼«Ê¬¤¬¿òÇÒ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤ÆÈÝÄê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Èà¤é¤¬»ä¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²»³Ú¶È³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î»ä¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ä°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¼«Í³¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØWho Is the Sky?¡Ù¼ýÏ¿¡¢¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤È¤Î¶¦±é¶Ê¡ÖWhat Is The Reason For It?¡×
¡½¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¡¼¥º¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¤È¤Î¡ÖBurning Down the House¡×¶¦±é¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¿ô¥«·îÁ°¤ËÈà½÷¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¸ø±é¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½ª±é¸å¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ïºî¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÏÎ©ÇÉ¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¡¼¥º¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÆÍÁ³¾·ÂÔ¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£°ì½ï¤Ë¿¶ÉÕ¤â¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¼ÂºÝ¡¢ÍÙ¤ê¤â´°àú¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÆü°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¼ã¤¤º¢¡¢Æ´¤ì¤ÎÇ¯¾å¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥¤¥ë¤È¥ë¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¤¬CBGB¤Þ¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï²Ù¤¬½Å¤¹¤®¤ëµ¤¤¬¤·¤ÆÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ½é¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¸¥ç¥ó¤¬¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤ß¤Ê¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤ë¤È¶²¤ìÂ¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡½¥ë¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§»ä¤¿¤Á¤¬¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Æ¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Æ¥ó¥Ý¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤òÌµÍý¤ä¤êµÍ¤á¹þ¤à¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥Æ¥ó¥Ý¤òÍî¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥ë¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÈà¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1²ó¤Ç¥¯¥©¡¼¥È¡ÊÌó1¥ê¥Ã¥È¥ë¡ËÍÆ´ï¤ò2¤ÄÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¤È¤¿¤À°¢Á³¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Photo by Sacha Lecca for Rolling Stone
¡½¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ÖI Met the Buddha at a Downtown Party¡×¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¥Ö¥Ã¥À¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§ºÇ½é¤Î¿ô¹Ô¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤¬Éâ¤«¤Ö¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ¾®Àâ¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤½¤Î¤¢¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¡©¡×¡ÖÈà¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¾¡¼ê¤ËÊª¸ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢»Å¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖThe 50-Foot Baby¡×¡Ê50¥Õ¥£¡¼¥È¤ÎÀÖ¤óË·¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ÎÀÖ¤óË·¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ÇÂçË½¤ì¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ö¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÅê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥´¥¸¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤óË·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÅ¸³«¤Î»ÅÊý¤¬¤¦¤Þ¤¯¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ã»ÊÔ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½Àè¤Û¤É¡¢º£ºî¤Ë¤Ï¡ÖÌä¤¤¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ÎÅú¤¨¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÌä¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÌµ¿ô¤ÎÌä¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Ê¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½°ÊÁ°¡¢¼«Ê¬¤¬¿Í¤È°Û¤Ê¤ë´¶¼õÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥í¥À¥¤¥Ð¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼Ò²ñÅª¤Ë¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â²Î¤ä³¨¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼×ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤È²á¤´¤¹¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤Ï¾¯¤·¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Îð¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÐ·î¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Ç¤âÂ¾¿Í¤Î²»³Ú¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ÎºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÃç´Ö¤È³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÌþ¤·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤òºî¤ë´î¤Ó¤¬¡¢»ä¤ò³Ì¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥ººÆ·ëÀ®¤è¤ê¡Öº£¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³
¡½º£ºî¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤ä¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ý¥Ã¥×Èª¤Î»Å»ö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥Ã¥É¡¦¥Ï¡¼¥×¡¼¥ó¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼Èà¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§Èà¤¬ºî¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¬°·¤¦Âêºà¤ä²Î¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Èà¤¬ÉáÃÊºî¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¤Î¹½Â¤¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ó¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¤âÂçÀª¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬DJ¤ä¾®¤µ¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÈà½÷¤À¤±¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤â¥À¥ó¥µ¡¼¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÍ¦µ¤¤¢¤ë¤Ê¡ª¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í»ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡½2023Ç¯9·î¤Ë¡Ø¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¹¡Ù¤¬ºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§A24¤¬ºÆ¾å±Ç¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢»ä¤Ï¥Ë¥å¡¼¥×¥ê¥ó¥ÈÈÇ¤ò´Ñ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿Ç¯¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¤¤ÄÃ¯¡©¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¿·¤·¤¤²»³Ú¤Î¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ñ¤Ê¤¬¤é¡Öµ¤Ä¥¤ê¤¹¤®¡£¤â¤¦¾¯¤·¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤±¡£Âç¾æÉ×¡¢¤¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢±Ç²è¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ºÆ¾å±Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïµ×¡¹¤Ë¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¤¢¤ì¤«¤é²¿½½Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Î¥·¥ç¡¼¤È¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥ß¤Î±Ç²è¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤¬º£¤â´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Îóòó÷¤ò°ìÃ¶ÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¤è¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°ì½ï¤ËÀëÅÁ¤·¤è¤¦¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ÊÁ°¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÈ¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥Ê¤Ï2022Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡×¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§¹¬¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Å¤Æ¤ËÂ¿¾¯¼ª¤Ë¤·¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡Ø¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¹¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡¢ÉñÂæÁõÃÖ¤ò±¿¤Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Ð¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï·è¤·¤Æ°ì½ï¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¶¨ÎÏÅª¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤ÊýË¡¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿Í§¾ð¤Ï¼è¤êÌá¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ð¡¼¥ó¡§°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤Ï¡ÖYes¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¼ÁÌä¤òÀè²ó¤ê¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤è¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥ì¥³¡¼¥É¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²»³ÚÅª¤Ë¤â¡¢»ä¤Ï¤â¤¦Á´Á³°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò´°Á´¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë²»³Ú¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤ÎºÆ·ëÀ®¤òË¾¤à¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§´°Á´¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ä³èÆ°¤ò¤ä¤á¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Æ±»þÂå¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²»³Ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤ËÄ°¤¤¤¿²»³Ú¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Æ±¤¸½Ö´Ö¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Photo by Sacha Lecca for Rolling Stone
¡½¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ä°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤íÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥ß¥»¥ó¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¤Ë¤ªÇ¦¤Ó¤Ç¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡½ËÜÊª¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï»öÁ°¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¯¥é¥Ö¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÏ¿²è¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢YouTube¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©
¥Ð¡¼¥ó¡§¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
From Rolling Stone US.
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó
¡ØWho Is The Sky?¡Ù
È¯ÇäÃæ
¢£ÆüËÜÈÇ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿
¢£T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15290
