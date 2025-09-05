ボッシュちゃん＆ヤッコちゃんの今だから話せる担当者の号泣話【ウイニングTube】



【動画】ボッシュちゃん＆ヤッコちゃんの号泣話｜https://youtu.be/XzXqgggep8Q

関係者の本音・素顔に迫るウイニングTube！

今回は国枝栄厩舎でステレンボッシュやハヤヤッコ数多くの有名馬を担当する田村助手のここでしか見られない裏話を公開！

【#ウイニング競馬 毎週土曜日 テレ東系列15:00～／BSテレ東 14:30～】

世界の名手が北の大地に集結！「2025ワールドオールスタージョッキーズ」が開幕！

今年は３勝しているウィリアムズ騎手や、今夏に短期免許を取得し日本で騎乗中のバデル騎手などが登場！

さらに地方競馬から本田正重騎手が初参戦します！

迎え撃つ日本勢は武豊騎手や今年の日本ダービーを制した北村友一騎手などがエントリー！名手たちの手綱さばきから目が離せない！

クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？