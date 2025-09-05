クマによる人身被害や農作物被害が相次ぐ中、クマ対策としていま注目されているのが、野生動物撃退装置「モンスターウルフ」です。山形市の畑では5日から3か月間の実証実験がスタート。効果が期待される実験の現場を取材しました。



中川悠「山形市高瀬地区のキャベツ畑に来ています。畑の中に見えるのはオオカミのようなもの。私がこうして近づいてみると・・・大きな音を出しながら首を振って目からは赤い光が出ています」





鋭いキバに、赤く光る目。その正体は、北海道のLED機器メーカーが開発した野生動物撃退装置「モンスターウルフ」です。クマなど野生動物による相次ぐ農業被害への対策として、山形市が5日から3か月間、高瀬地区のキャベツ畑に設置。その追い払い効果の実証実験がスタートしました。山形市農村整備課 高橋知好課長「市民の安全・安心が第一。そこはぶれずに対策をいろいろと考えていく。カメラでどういった効果があるのかしっかり検証して今後拡充するかどうか検討していく」半径15メートル以内に動物が近づくと、赤外線センサーが感知。目に組み込まれた赤色のLEDを点滅させながら、最大で90デシベルの音が鳴り響きます。音に慣れてしまわないように、ランダムで繰り出す音は動物の鳴き声や人の声、バイクなどその数50種類以上です。これは、「モンスターウルフ」の実際の効果をとらえた映像です。農地に現れたのはヒグマ。装置の目が光り音が出ると、ヒグマが逃げていきました。「こっちとこっちと・・・」「別の方の畑でけっこうやられてます」モンスターウルフを設置した高瀬地区の畑の所有者、桜井正子さんの畑ではもともと、柵やランプの設置、ラジオを流すなどの対策を取っていましたが、毎年のようにキャベツを食べられる被害に遭っていて、この日もクマの足跡が見つかりました。「あれぐらいの音の高さだったらきっと来ないだろうな音が50種類あるので来なくなるんじゃないかな。期待しています」「モンスターウルフ」は全国各地で160台以上が購入され、クマやシカ、イノシシやサルなどに高い効果が確認されているということです。5日現在、県内では酒田市内の牧場に2台導入されています。