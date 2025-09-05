パラリンピックの競泳女子で通算１５個の金メダルを獲得し「水の女王」と呼ばれた成田真由美さんが５日、死去した。５５歳。神奈川県出身。日本パラ水泳連盟が発表した。同連盟によると、成田さんは病気療養中だったという。

成田さんは１９７０年８月２７日、川崎市生まれ。１３歳で脊髄炎を発症し、両下肢まひに。９４年に２３歳で水泳を始め、パラリンピックは１９９６年アトランタ、００年シドニー、０４年アテネ、０８年北京、１６年リオ、２１年東京と計６度のパラリンピックに出場し、０８年北京まで合計２０個（金１５個、銀３個、銅２個）のメダルを獲得した。アテネ大会では獲得した合計８個のメダルは同大会の参加選手で最多となった。

北京大会以後は第一線を退いたが、２０１３年にアルゼンチンで行われたＩＯＣ総会での東京大会招致に携わった。東京での五輪パラリンピックの招致が決定したことに刺激を受けて１４年に現役復帰。１６年リオでは２大会ぶりに出場し、２１年東京出場も果たした。２１年大会後に現役引退した。同連盟は「日本のパラスポーツの普及・発展に大きく貢献しました。引退後も講演や解説活動を通じて次世代育成や社会への理解促進に尽力されました。改めてその多大なる功績をたたえるとともに心よりご冥福（めいふく）をお祈り申し上げます」と追悼した。