【GLOBAL WORK】最大85％オフのセールは9月8日まで！低身長・体型カバー・お手入れ...ファッションのお悩みをオトクに解決

「GLOBAL WORK」はファッション通販「and ST (アンドエスティ)」にて、2025年9月8日12時59分までWEB限定のタイムセールを開催しています。

期間中、レディースは900点以上のアイテムが最大85％オフに。

編集部の注目アイテムは、ファッションにまつわる様々な悩みを解決する機能性ウェアです。

大人のファッション悩みも品よく解決♡

【64％オフ】

スッキレイさらさらVネックカーディガン長袖

着るだけでスッキリと美しいシルエットが叶うカーディガンは、大人の体型カバーに持ってこいの一着。接触冷感、速乾、UVプロテクトなど、快適に過ごせる機能がたっぷりです。

価格は5490円→1975円。

【70％オフ】

お手入れラクラクセットアップ/シャツ

イージーケア、イージードライ、ハンドウォッシャブルの3つを備えたシャツは、シワになりにくくお手入れがらくちん。ズボラさんに嬉しいアイテムです。軽量なので、着脱や持ち運びにも便利です。

価格は5490円→1646円。

【80％オフ】

低身長スタッフ企画/カラーステッチデニム

ロールアップをバランスよく取り入れた、低身長さん向けのデニム。身長に合わせて丈の長さの調整が可能です。高めの膝位置で、脚長効果も◎。ウエストゴムやストレッチ性で、履き心地もバツグンです。

価格は5500円→1100円。

【55％オフ】

らくっションヒールグルカパンプス

全体的に柔らかな作りとインソールに内蔵したクッションで、衝撃を吸収してくれるパンプス。足元の疲れからヒール離れしていた人にもピッタリです。長めのつま先でスッキリと上品に、低めのヒールでフェミニンな印象に見せてくれます。

価格は5490円→2469円。

様々な悩みに特化したウェアや小物類をコスパ良くゲットできるビッグチャンス！

完売アイテムも増えているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）