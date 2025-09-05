夏木マリ、吉田羊との2ショットに「存在感がすごい」 ロンドンで“こっそり撮影”「素敵に歳を重ねて尊敬」
俳優の夏木マリ（73）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。ロンドンで撮影した吉田羊（51）との2ショット写真を公開した。
【写真】オーラが隠しきれてない！ロンドンでの夏木マリ＆吉田羊
夏木は投稿で「本日から、羊さん出演の映画『遠い山なみの光』が公開ですが、昨年彼女がロンドンに来た時、２人でこっそり撮った一枚…」とコメント。「私の劇場終わりに出待ち？してくれたカッコいい姿が忘れられない〜」と振り返った。
2人がそろって頬杖をつき微笑む写真に「こっそり撮っても 存在感 がすごいですね」「美しいツーショット」「素敵に歳を重ねて尊敬します」「仲良しですね」などのコメントが寄せられた。
映画『遠い山なみの光』は、イギリスで映画化、日本でドラマ化もされた『私を離さないで』などで知られるノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロの鮮烈なデビュー作を、映画『ある男』（2022年）などの石川慶監督が、広瀬すず主演、二階堂ふみ共演で映画化。吉田は、広瀬演じる1950年代の長崎で暮らす悦子の約30年後。長崎を離れイギリスで暮らす1980年代の悦子を演じる。公開は9月5日。
