ASOBISYSTEMの個性派メンバーたちがお届けする深夜のエンターテインメント ABCテレビ『あそばにゃそんそん』

©ABCテレビ

9月6日（土）は、今年7月20日に幕張メッセで開催されたASOBIEXPO 2025で秘密裏に行われていたASOBI裏EXPOの後編を放送。LIVEを直前に控えたASOBISYSTEM所属の豪華アーティストの新たな一面を深掘りする企画で、FRUITS ZIPPERから鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、早瀬ノエルが参加する。

FRUITS ZIPPERの5人を深掘りすべく「原宿で50人に聞いた FRUITS ZIPPER妄想ランキング」を実施。後半戦のテーマは「無人島で最後まで生き残れそうな人は？」。前回放送された「ライブで1番緊張しなさそうな人は？」で最下位となった真中は、「これは自信がある！食べ物も好き嫌いないし、体力も自信がある」と返り咲きに期待を込める。しかし「一個懸念点を挙げるとしたら、泳げない」とまさかのウィークポイントを告白。

メンバー内での順位予想では、真中曰く「結構すぐに死にそう。力持ちって感じがしない」という理由から、虫が苦手な櫻井を最下位に指名した。これに櫻井は「意外とガッツはある。無人島でも楽しめるタイプ」と抵抗するが、果たして原宿50人の意見は？

また、ライブでも重要なチームワークを試す「みんなで答えを合わせましょう」企画を実施。「〇〇といえば？」というお題に対して5人の回答を一致させるゲームで、見事5人の答えが揃えば高級フルーツの盛り合わせが振舞われる。フルーツ盛り合わせに鎮西は「マンゴー食べたい！」とテンション爆上り。一方、お題クリアへの意気込みを聞かれた真中は「まあ、この距離だし…」とそれぞれの解答フリップをチラ見しながらのカンニング宣言!? どうなる事やら…。

お題は「NEW KAWAII動物といえば？」。イラストを描いて発表することに。絵心が重要になってくるお題に鎮西は「…終わった」とポツリ。どうやら鎮西は自他ともに認める絵心あり過ぎる“画伯”のようで、本企画の成否を分けるキーパーソンになりそうだ。そして迎えた回答タイム。鎮西画伯によって爆誕した独創的過ぎるNEW KAWAII動物イラストに「おい！」「何だよこれ！」と場は大荒れに。鎮西画伯がクリエイトしたNEW KAWAII クリーチャーを目撃してほしい。

ABCテレビ『あそばにゃそんそん』は、毎週土曜深夜０時放送。TVerでも無料配信。