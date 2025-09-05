【トマト＆オニオン】看板メニュー「弾丸ハンバーグ」がお得になるクーポン配信中！アプリ会員だけがお得に食べられる...。

トマトアンドアソシエイツが運営する「トマト＆オニオン」では、2025年9月4日から17日まで、看板メニュー「"牛肉100％！！"弾丸ハンバーグ」が全品お得になるクーポンを公式アプリで配信する「クーポン祭り」を開催。また、おこさまメニューがお得になるクーポンも同時配信しています。

おこさまメニューがお得になるクーポンも同時にゲット！

「"牛肉100％！！"弾丸ハンバーグ」が全品お得になり、定番のレギュラーやコンビメニュー、ランチも特別価格で楽しめます。加えて、おこさまメニューが割引になるクーポンも登場しています。

「トマト＆オニオン」公式アプリで会員登録後に配信されるクーポンの番号を、席のタブレットに入力して注文してください。利用日の当日にアプリのダウンロードや会員登録をしても割引が適用されます。

弾丸ハンバーグクーポン・一例

・"牛肉100％！！"弾丸ハンバーグ＆ビフテキ＆グリルチキン

通常価格1759円→1649円（110円引き）

・"牛肉100％！！"弾丸ハンバーグランチ（レギュラー）

通常価格1704円→1599円（105円引き）

おこさまメニュー・一例

・ジュニアデミハンバーグセット

通常価格715円→599円（116円引き）

・おこさまカレー

通常価格660円→495円（165円引き）

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部