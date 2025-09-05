福山雅治×有村架純 SP対談動画公開！映画『ブラック・ショーマン』で“叔父姪”バディに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

東野圭吾×福山雅治×有村架純によるゴールデンタッグが贈る、映画『ブラック・ショーマン』が9月12日に公開。

このたび、福山雅治×有村架純によるスペシャル対談動画が公開された。

■福山雅治の大ファンだという有村架純のお母さんへ福山がメッセージを送る場面も

今作で初共演を果たした福山と有村。2022年に映画賞で初対面となり、そのときの印象を「すごく話しやすい方。お人柄が素晴らしい」（福山）、「私の母が福山さんのファンで、初めてお会いしたときには『母よ…私は会いました！』と心のなかで言いました」（有村）と語った。

そして今作で、叔父と姪のバディという形で共演。「これは非常にいいセッションになるだろうし、芝居のなかで役柄として会話をしながら、1カット、1シーンを積み上げていくことができるなという信頼感を初日から持つことができました（福山）、「福山さんはすべてに対して努力で形にされてきた方なんだと理解できたし、だからこうやってずっと活躍され続けているんだなと思いました」（有村）と、お互いの背景まで深く理解している様子。

その他、今作で「ダークヒーロー」「マジシャン」など数多くの初体験を果たした福山の役作りのプロセス、有村が今後挑戦してみたいことなども語られている。

またトーク中には、福山の大ファンだという有村のお母さんへ福山がメッセージを送ったり、福山による大泉洋のモノマネも飛び出すなど、終始笑いに包まれた和やかな時間となった。

この動画公開に合わせて、映画のオフィシャルサイトでは撮り下ろしの写真入りのインタビュー内容を全文公開。映像では観られないエピソードも含まれているので、ぜひチェックしてみよう。

さらには、撮影中のオフショットも解禁。作中ではシリアスな場面も多かったふたりの笑顔溢れる写真は必見だ。

なお、9月5から13日までの映画公開週間は豪華出演陣によるTV番組の放送が多数決定している。映画公開を記念した映画の特番放送も決定。本作の豪華キャスト陣が出演し、映画の知られざる舞台裏をたっぷりと語りつくす。詳細は映画のオフィシャルサイトで。

そして9月8日には福山雅治による本作のテーマソング「幻界」のデジタル配信もスタートする。こちらも要チェックだ。

■映画情報

『ブラック・ショーマン』

2025年9月12日（金）公開

原作：東野圭吾『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫刊）

監督：田中亮

脚本：橋本夏

音楽：佐藤直紀

テーマソング：「幻界」福山雅治（アミューズ / Polydor Records）

出演：福山雅治 有村架純

成田凌 生田絵梨花 木村昴 森永悠希 秋山寛貴（ハナコ） 犬飼貴丈 岡崎紗絵

森崎ウィン 丸山智己 濱田マリ 伊藤淳史 生瀬勝久 仲村トオル

配給：東宝

(C)2025映画「ブラック・ショーマン」製作委員会

■番組情報

フジテレビ『映画「ブラック・ショーマン」公開記念SP キャスト陣が語る！知られざる舞台裏』

09/08（月）～09/12（金）

※各地域での放送日時は、映画オフィシャルサイトで

