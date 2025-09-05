【拡大画像へ】

マスケット合同会社は、マンガ「刃牙」シリーズと屏風専門店「片岡屏風店」とのコラボ商品「バキ屏風」を販売する。価格は「背鬼大金屏風」が1,000,000円、レプリカサイズの「背鬼金屏風」と「背鬼銀屏風」は各15,000円となる。

本商品は、9月4日より開催される京都国際マンガミュージアム「板垣恵介『刃牙』（バキ）シリーズ原画展」を記念したスペシャルグッズ。「範馬刃牙」にて描かれる“究極の親子喧嘩”より、「史上最強の生物」範馬勇次郎が見せる父の背中「背鬼」や刃牙が「トリケラトプス拳」で勇次郎とぶつかり合うシーンを屏風にしている。

なお、本商品は「バキ屏風」公式サイトより購入することができるほか、「『刃牙』シリーズ原画展」会場内にて「背鬼金屏風」と「背鬼銀屏風」がそれぞれ5隻ずつ限定販売される。

□「バキ屏風」公式サイト

【片岡屏風店 代表 片岡孝斗氏のコメント】

日本の屏風の歴史は、およそ1,300年以上にわたり続いてきました。これまで屏風の多くは日本画と共に歩んできましたが、現代では、日本が世界に誇る漫画やアニメと融合することで、新たな伝統の可能性が広がると考えています。

本作品は、板垣恵介先生の『バキ』ならではのダイナミックな構図を屏風に落とし込むことで、平面で見るのとは異なる迫力を生み出せたと思います。漫画から飛び出し、屏風絵として新たな姿を得たこの作品を、ぜひご堪能ください。

バキ屏風

背鬼銀屏風

職人による屏風制作の様子

背鬼代金屏風と、片岡氏

京都国際マンガミュージアム「板垣恵介『刃牙』（バキ）シリーズ原画展」より