TOMORROW X TOGETHERが、10日22日にリリースする日本3rdアルバム『Starkissed』の2つ目のコンセプト“Uprise”を公開した。

今回公開された“Uprise”のコンセプトでは、生まれたときから自分の周りをあたたかく照らしてくれた光を壊し、自ら直接キャンドルに火を灯す姿が描かれている。コンセプトフォトやコンセプトクリップでメンバーたちは、1つ目のコンセプトである“Alight”の白い衣装と対照的な、真っ黒な衣装に身を包んでいる。辺りも暗い中、ひときわ輝く古びた大きなシャンデリアが印象的なものに。

メンバーたちはそれぞれが手にしたバットで、生まれたときから自分の周りをあたたかく照らしてくれた光を象徴するこのシャンデリアを壊す。さらに、自らの手で火を灯したキャンドルを真っ直ぐ見つめる表情からは、現実に向き合い自らの力で生きていこうとする意志が感じられる。

（文＝リアルサウンド編集部）