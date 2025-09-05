Kroi、今と昔を代表する2曲を披露！「『THE FIRST TAKE』との相性はよかったんじゃないでしょうか」

Kroiが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に初登場。

■Kroi「Sesame」＆「Fire Brain」をSPメドレーで披露

あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する、5人組バンドKroi。

披露するのは、TVアニメ『ぶっちぎり?!』のオープニングテーマ「Sesame」と活動初期からライブシーンでファンと共に育ててきた楽曲「Fire Brain」。彼らの今と昔を代表する2曲を、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなメドレーにて一発撮りパフォーマンス。

Kroiが登場する『THE FIRST TAKE』第587回は、9月5日22時よりプレミア公開。

