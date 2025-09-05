Soulflexの一員でもあるシンガーソングライター ZINが、自身初となるビルボードライブツアーを11月に開催する。

（関連：JJJ、早すぎる訃報を受けて複数楽曲バイラル上昇 これからも色褪せることのない影響力）

本ツアーは、10月にリリース予定の新作EP『JOJO』のリリースパーティを兼ねたスペシャルイベント。本EPには、甘美なR&Bスロージャムを彷彿とさせる正統派R&B「超えてゆく」、盟友 FKDのビートにラッパー Kojoeを迎えた「Everytime I」、甘さと痛みが交錯する感情を描いたリリックとチルなサウンドが印象的な「Distortion」、“愛することと傷つけることは表裏一体”というテーマを歌った切ないラブソング「Moegara」など6曲が収録される。

ツアーではアルバムより披露される最新楽曲はもちろん、これまでの代表曲もこの夜限りの特別アレンジで披露される予定だ。

なおチケットは9月17日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、同月24日正午よりゲストメンバー／一般販売がスタート予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）