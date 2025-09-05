King Gnu「#最悪で最高」な動画の募集がスタート
King Gnuが、9月5日0時に新曲「SO BAD」を配信リリースした。
■狂暴で享楽的な『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソング「SO BAD」
「SO BAD」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて9月5日より開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』で開催されている、超狂暴ゾンビたちが迫力のダンスを踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲。
King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的な楽曲となっている。
楽曲配信開始にあわせて「『SO BAD』 #最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン」もスタート。
『SO BAD』の音源を紐づけた #最悪で最高 な動画をTikTokに投稿することで、King GnuオフィシャルTikTokアカウントのファンスポットライトへの掲載や、King Gnuオフィシャルファンクラブ「CLUB GNU」の会員には、さらに幻の「CLUB GNU」限定グッズが当たる貴重なチャンスとなっている。
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SO BAD」
